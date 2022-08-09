烏龍茶與紫砂壺陶的對話 促成台灣人茶文化的共同珍貴記憶

由城市影像製作的「我在台灣遇見你」企畫，以城市記憶的拍攝面向記錄台灣百行各業的傳奇故事，更以兩岸城市交流及田野調查獲得的珍貴資料，而發展出獨特紀錄片視角。其中「一壺好茶—烏龍茶與紫砂壺陶的對話」是將台灣茶飲文化透過極具代表性的茶具，與茶葉簡單明瞭呈現，還拜訪台北櫳翠坊食茶空間的蔡奕哲老師，以他多年品茶、收藏茶具的豐富經驗，讓大眾更了解烏龍茶與紫砂壺陶間的緊密關聯性。

收藏紫砂壺已達數十年的蔡奕哲，對於茶文化擁有無比的熱忱，更曾走訪江蘇宜興尋找最好的茶壺。「我愛紫砂壺有非常久的時間了，它絕對不同於其他的茶壺，不只是名聲如雷貫耳而已，而是泡出來的茶真的好喝。」蔡奕哲表示。講究自然的他在宜興看到的不只是陶瓷，更能感受到這個歷史悠久的知名茶產地所展現出的茶湯最原始樣貌。因此他在櫳翠坊提倡用自然的元素象徵「茶來自於天地」的觀念，再用自然方式恢復他們的生命力，讓人與茶接觸後，猶如回到大自然。

蔡奕哲醉心茶文化，曾走訪宜興尋找最好的茶壺。圖／兩岸書院提供

蔡奕哲認為，烏龍茶能成為一種工藝發展到極致的茶品，靠的就是紫砂壺。而台灣人珍愛紫砂壺的心，也反映在人們經常看到聯繫著茶壺蓋與茶壺的那條繩線上。台灣早期有的人愛紫砂壺愛到怕壺蓋在倒茶時會不慎掉了而碎裂，乾脆就不用壺蓋，後來發展出用漂亮紅繩綁住壺身，這也成為許多台灣人對茶文化的珍貴共同記憶。