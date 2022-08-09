鄭進一 康康 聯手打造星級Dinner Show高雄國賓夏夜娛樂秀

今夏由高雄國賓與諾亞媒體聯手打造的「台灣歌有會」共有二個場次，分別是【8/12康康《好康報到-與君康樂音樂饗宴》】、【8/26鄭進一《60年的藝界人生》】，在充滿懷舊與華麗氛圍的二樓國際廳登場。高雄國賓大飯店夏夜娛樂秀由鄭進一與康康聯手打造星級Dinner Show。即將於8／12、8／26日兩位秀場天王 ， 康康、鄭進一在高雄國賓大飯店舉辦個人Dinner Show，堪稱空前絕後的唯二演出。晚宴將以星級美饌結合Live表演的形式，讓賓客的味覺回味、聽覺陶醉、視覺驚艷，再現經典秀場風華時光。

高雄國賓大飯店夏夜娛樂秀，搭配國賓廚藝團隊精心設計的精緻料理，再加上說唱逗笑俱佳的康康與樂壇長青樹鄭進一的精彩表演，可讓人感受到濃濃的歌廳秀文化。活動消息一出後，歌迷的訂宴購票電話不斷，之前席位早已搶購一空，但在許多向隅粉絲的熱烈敲碗下，主辦單位特別加開席次，目前康康場次僅剩最後10席、鄭進一場次也達八、九成滿，票價從3600元至5500元不等，想要在今夏來場美食美聲的極致體驗嗎？請速洽高雄國賓飯店訂席中心(07)215-1515分機2353~2355。

鄭進一6歲出道，他的藝界人生堪稱台語歌壇的一本近代史，不僅在演唱方面技巧獨到，過人的譜曲填詞天賦更創造了許多膾炙人口的經典作品。今年適逢一哥出道60週年，他特別為此場秀設計了許多新的表演內容，包括他的第一首創作歌曲、第一首比賽得獎歌曲、第一次上台演唱歌曲、第一首愛國作品以及第一次為男／女歌手創作的詞曲等，用時間軸娓娓道出他的精彩人生。

康康 特別製作了一個向巨星致敬的橋段。 圖／高雄國賓大飯店提供

康康入行25年，雖是歌手起家，但他表演主持的功力，不論是即興串場、跨界模仿或創作演唱，都散發出音樂表演藝術的深厚底子，此次90分鐘的演出，除了敘述他出道的心情故事與創作歷程外，面對過去一年許多資深音樂前輩的離開，他也特別製作了一個向巨星致敬的橋段。參加的賓客們不但能近距離欣賞全新表演型態，結束後還能與一哥、康康同框拍照。

由諾亞媒體精心製作的Dinner Show，採先用餐再欣賞演出的形式，十分適合企業招待貴賓、社團成員、同學及親友，購票請上兩廳院售票系統(享受第一銀行跟華南銀行提供的專屬購票優惠)，或撥打專線0980-270-818，取得更多購票與折扣訊息。

康康《好康報到-與君康樂音樂饗宴》演出日期：8月12日(週五)

鄭進一《60年的藝界人生》演出日期：8月26日(週五)

高雄國賓大飯店官網：http://www.ambassador-hotels.com