廷漢歡慶30年高登麥克菲爾私人典藏 Glen Grant 1950 台灣獨步上市

深耕台灣30年，著名的烈酒代理商「Cottingham 廷漢集團」日前於台北萬豪酒店盛大舉辦「廷漢集團30周年晚宴」，特別展出其所代理的旗下品牌，如蘇格蘭三大獨立裝瓶廠之一的聖佛力（Signatory）、擁有蘇格蘭各產區特色的道格拉斯．蘭恩（Douglas Laing & Co.）以及傳遞傳統斯佩賽風味的百樂門（Benromach）與有著袖珍博物館美譽之稱的艾德多爾（Edradour），加上哥倫比亞頂級蘭姆酒的獨裁者( Dictador）以及英國水晶玻璃器品牌格蘭凱恩（Glencairn）等極具特色的國際知名品牌，也特別發表超高年份的珍稀逸品「高登麥克菲爾私人典藏 Glen Grant 1950 71年單一麥芽蘇格蘭威士忌單桶原酒」，驚艷全場，為30周年增添光彩。

圖為廷漢集團邁向30周年，創辦人暨董事長Michael Cottingham表示將全力打造出品牌最大的價值，並持續為台灣烈酒市場帶來更多令人驚豔的頂級佳釀。業者提供。

廷漢集團創辦人暨董事長Michael Cottingham表示，廷漢集團邁向30周年，經手超過50多個酒品品牌。身為酒品代理商，我們重視的不僅在銷售，更是專注於行銷策略，全力地打造出品牌最大的價值。廷漢企業30周年之際，特別以珍貴而美好的「高登麥克菲爾 Glen Grant 1950 71年單桶原酒 」作為完美註記，也將持續為台灣烈酒市場帶來更多令人驚豔的頂級佳釀。

廷漢企業行銷總監Matty Huang則表示，高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail）是蘇格蘭最大、也是歷史最悠久的獨立裝瓶廠，擁有125年歷史。迄今已裝瓶過100多間蘇格蘭威士忌酒廠的威士忌，是見證蘇格蘭酒業興衰的活歷史。但高登麥克菲爾不以獨立裝瓶廠自居，而是期許自己做為專業的木桶專家，為每一種威士忌挑選最合適的橡木桶存放。高登麥克菲爾和其他裝瓶廠最大的不同是：只向酒廠購買新酒，再放入自己挑選購買的橡木桶中陳年。存放於購買新酒酒廠的倉庫，確保存放條件一致，並固定時間追蹤觀察，確定要裝瓶後才會回到自家倉庫存放。這些非凡的歷史時刻，並不只是令人讚嘆的傳家之寶，更能協助與型塑未來的決策，成為後代子孫無價的指引。此次台灣獨步上市的「高登麥克菲爾Glen Glant 1950 71年單桶原酒」，屬於高登麥克菲爾旗下五大系列中的「私人典藏系列」，此系列專門推出傑出且獨特的高年份單一麥芽威士忌。這款於廷漢歡慶30周年之際發表的1950年酒款，年份高達71年， 與Michael Cottingham出生年份為同一年，更顯意義與價值。

圖為「高登麥克菲爾Glen Glant 1950 71年單桶原酒」於1950年10月14日蒸餾，2022年6月15日裝瓶，酒精濃度約62.2%，限量148瓶，台灣限定。業者提供

經過歲月與初次雪莉桶（First Fill Sherry Butt）淬鍊，「高登麥克菲爾私人典藏 Glen Grant 1950 71 年單一麥芽蘇格蘭威士忌」的香氣與口感獨特、濃郁而多層次，以肉桂和丁香的辛香交織出香氛甜橙精油的香氣，細微的烘焙咖啡豆開場，緊接而來的是甜美的水果乾和黑太妃糖香氣；入口後，可感受到辣椒的辛香、烟葉和焦烤橡木的味道，之後，口腔滿盈著烘烤杏仁，伴隨柔軟的覆盆子和甘草風味；尾韻飽滿而悠長，帶有持久的辛香料、紅色莓果與可可粉的味道。

【廷漢企業】官方網站

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