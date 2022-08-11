機場車站公共WI-FI藏風險 25%旅客曾遭駭

網路安全公司NordVPN研究指出，25%旅客曾在國外旅遊期間因使用公共Wi-Fi而遭到駭客攻擊，這類型攻擊主要發生在機場、巴士站或火車站候車時。由於人們外遊期間容易對網路安全較鬆懈，為網路犯罪分子竊取個人或公司敏感資料提供機會。

在機場和火車站使用公共Wi-Fi有什麼危險？

公共Wi-Fi除了安全性低，亦因為旅客未必知道所處位置合法Wi-Fi名稱，使駭客有機可乘，在機場、火車站、商場…等旅客常到的公共場所建立假冒Wi-Fi熱點。旅客一旦連接這些偽造Wi-Fi熱點，就會把信用卡資訊、私人電子郵件、網站登入帳號密碼…等敏感資訊都直接傳給駭客。

即使是合法的公共Wi-Fi網路亦未必安全，因為任何人都可以連接，而且傳送的資料或未經加密，駭客可隨時連接開放網路發動中間人攻擊(Man-in-the-middle)，透過界入旅客裝置與Wi-Fi熱點之間的連線，監視用戶的線上活動並竊取密碼和個人資訊。而唯一可保護裝置免受中間人攻擊的方法就是使用虛擬私人網路(VPN)。

NordVPN專家建議旅客在旅途中應下載適用於iPhone和Android手機的NordVPN保護自己。圖／NordVPN提供

旅客如何保護自己？

NordVPN研究顯示，超過78%旅客在旅遊期間沒有使用VPN連接公共Wi-Fi，增加受到駭客攻擊的風險。NordVPN專家建議旅客在旅途中應採取以下方法保護自己：

使用VPN： 是連接公共Wi-Fi網路時最安全有效的保護方法，因為VPN會為連接及資料加密，第三方無法攔截旅客的資料。

是連接公共Wi-Fi網路時最安全有效的保護方法，因為VPN會為連接及資料加密，第三方無法攔截旅客的資料。 停用自動連接功能： 避免無意間連上不打算連線的網路。

避免無意間連上不打算連線的網路。 不要透過公共Wi-Fi分享個人資料：不少旅客喜歡在旅途中臨時預訂機票住宿，然而公共Wi-Fi常被視不安全網路，因此沒有安全保護下不建議於公共Wi-Fi傳輸信用卡等敏感資訊。

下載適用於iPhone和Android手機的NordVPN。