格上訂閱車攜手Sealand歡慶雙週年　 聯手送500公里再抽大獎

格上訂閱車與策盟Sealand汽車訂閱平台深耕訂閱車市場2年，創下市佔第一佳績！歡慶雙週年，首創推出「雙平台、雙優惠」聯合促銷，訂車就享免費500公里里程優惠！週年慶期間加入格上訂閱車LINE官方帳號好友還能再抽1000公里免費里程，保你和家人暢行全台景點玩到盡興！

裕隆集團旗下格上租車與SeaLand汽車訂閱平台合作兩年，為開拓訂閱車市場版圖，除透過原有Sealand平台訂車外，格上也推出自有通路包括官網線上訂車及格上租車實體門市，以打造雙平台的通路優勢。

格上表示，訂閱車市場在格上與Sealand強強聯手下，不僅已穩居市佔第一，更創下天天有千人見證佳績；第二年的整體業績更較首年成長5成，儘管疫情反覆但續約率亦達六成五以上，深受客戶滿意。

格上訂閱車與Sealand汽車訂閱平台歡慶雙週年，首創推出「雙平台、雙優惠」聯合促銷，訂車就享免費500公里里程優惠！圖／業者提供

格上透過市調發現，訂閱車市場最受客戶青睞的車型為Nissan Kicks、Honda Fit等掀背小車，主要客群以30至50歲男性為主，佔比達75％，除了與購車主力族群重疊性甚高，亦因租期最短三個月的彈性，也吸引不少對購車存有疑慮、換購、長假用車需求及公司業務用途的消費群。

訂閱車市場的成長力道主要來自新世代對開車免養車的觀念業已普遍接受，事實上歐美消費者已經習慣以訂閱模式取代購車，而格上訂閱車服務因不需負擔稅費及保修成本，且是三個月一期，月租最低6800元起，如此靈活的用車模式，難怪備受年輕世代消費者支持。

這波雙週年慶活動除了免費送500公里里程活動，消費者在格上官網訂車，新客戶可享訂車優惠，老客戶續約也能同享；而在Sealand平台上訂車也有限定格上車源的同步優惠。此外即日起至9月8日加入格上訂閱車LINE官方帳號，還能再抽1000公里里程！加入Sealand汽車訂閱LINE官方帳號則有機會抽中特斯拉免費開及租金優惠券。