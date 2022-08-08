台中伴手禮三冠王 OKLAO精品咖啡好禮選擇

獲選2022台中市十大伴手禮獎奪得十大伴手禮「首獎」、「現場人氣獎」、「金口碑獎」囊括三獎項的歐客佬精品咖啡，已是連三年都獲獎的常勝軍，除了參與各項世界咖啡及伴手禮賽事、世界各國咖啡莊園的競標之外，歐客佬也長期深耕與產地農民契作創永續價值！

歐客佬在哥斯大黎加、巴拿馬與當地小農進行合作互動，建立起「直接與小農」的採購體系，讓咖啡小農能得到合理的利潤，協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的好咖啡；多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一。

歐客佬精品咖啡。圖／業者提供

今年為了忠實粉絲們，歐客佬精品咖啡推出多達20款的掛耳咖啡、咖啡豆禮盒即日起至9/19(一)止任選3盒打95折、10盒打88折。禮盒優惠價$299元起一站式買齊滿足消費大眾送禮的需求另外還可以因應收禮者的口味喜好提供「果香酸甜」或是「厚實濃郁」的選擇。

業者表示，受饕客歡迎、每年熱銷的經典流沙金月餅限量販售中，不僅榮獲2020比利時世界品質評鑑大賞【金獎】殊榮，口感與品質深受國際肯定。由世界麵包冠軍陳永信技術監製，純手工烘焙正宗香港老師傅工藝、餅皮鬆軟細膩、流心奶黃香氣四溢送禮自用皆適宜。

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