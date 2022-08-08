臺北設計獎15周年特展暨系列活動 華山文創園區開跑

今年適逢臺北設計獎15周年，北市府產業局將於8/12(五)~14(日)上午10時至下午6時，在華山文創園區舉辦15周年特展暨系列活動，邀請大家一起回顧這城市設計力不斷進化的15年。

臺北設計獎15週年特展「當下物種博物館Now Museum」除展出過往優秀得獎作品，更邀請到歷屆國內獲獎設計師同場展出得意新作；同時於8/12(五)舉行「設計‧城市進化驅動器」設計論壇，邀請包括國立臺灣師範大學設計學系王千睿教授、奇想創造事業股份有限公司謝榮雅董事長、實踐大學建築設計學系王俊雄副教授，以及自由落體設計公司陳俊良董事長等設計大腕引領大眾解讀創作設計如何扣合城市發展理念，為城市的進化產出價值；8/13(六)辦理「臺北•設計講」設計師分享講座，由中華民國室內設計協會趙璽理事長擔綱主持，並邀請「臺北設計獎」評審代表官政能教授、姚政仲創辦人分享設計對臺北城市及產業發展的觀察，以及邀請歷屆獲獎代表日目視覺藝術陳普共同創辦人、森林木人郭恩愷創辦人分享獲獎作品對臺北產生的影響力。特展暨系列活動免費入場，誠摯邀請大眾一同感受設計的無限魅力。

臺北設計獎15周年，北市府產業局將於8/12(五)~14(日)上午10時至下午6時，在華山文創園區舉辦15周年特展暨系列活動。

「臺北設計獎」已是指標性的國際競賽，秉持「Design for Adaptive City：為不斷提升的城市而設計」之精神與初衷，臺北設計獎提供全球設計師競逐切磋的國際舞台，讓更多獨具意義的作品被看見，不僅是臺灣唯一獲得世界設計組織（WDO）、國際設計社團組織（ICoD）及國際室內建築師設計師團體聯盟（IFI）等三大國際設計組織認證的競賽，更自去年起與德國iF設計獎開啟跨國合作，共同於國際舞台推廣及表彰優秀設計，成為全球設計界重要的年度盛事。今(2022)年共計有來自67個國家及地區，高達5,553件作品參賽，徵件數再創新高，國際設計師參賽比例更達七成以上，入圍名單預計於8月19日公告本屆入圍名單，並於10月底舉行頒獎典禮。 更多相關活動訊息請至「臺北設計獎」網站www.taipeidaward.taipei查詢，或加入TDA粉絲團關注最新訊息：https://www.facebook.com/TDA.org.tw/，洽詢電話02-2698-2989分機03133 陳先生。