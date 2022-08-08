暑假倒數計時！酷暑必備的泳池與美饌 大地酒店一手包辦
抓住暑假尾聲快趁現在，台灣一樣好好玩。北投大地酒店推出「涼夏游泳趣」餐飲回饋方案，即日起至9月30日止，賓客凡於周日至五，持當日館內三間餐廳或萬豪奇岩一號店2周內的用餐發票，單筆消費滿千元即可享有活水區優惠入場價，可暢游露天泳池與水療SPA池。
若想延長假期時光，大地酒店貼心獻上「涼夏池畔野餐Chill」住房專案，追隨網美風潮。入住即享有風格野餐墊以及歐式野餐籃，籃內裝滿由主廚秘料醃製的炸雞與肉醬薯條等豐富餐點，適合情侶或閨蜜雙人出遊，每人每晚最低僅5,800元，今年暑假出遊不再受到疫情與荷包阻擾。詳情及訂房可洽詢大地酒店：(02)5551-8888轉訂房中心。
炎炎夏日，大地酒店提供消暑良方。倚傍綠意盎然的丹鳳山麓，悠游全北投最大景觀露天泳池，20米寬敞泳道，解放被都市圈養的侷限，還可體驗多達14種不同部位溫水水療SPA池，可徹底舒緩因壓力緊繃的身心靈。用青山綠水，偷得浮生半日閒，呼朋引伴大啖美味，得閒戲水，好不愜意。
另外，飯店也推出「涼夏池畔野餐Chill」住房專案，想當網美拍上幾張美照，只需約上好友、帶上泳裝與行囊，其他的都由大地酒店一手包辦，在池畔旁鋪上風格野餐墊，雅致的歐式野餐籃內裝滿西式經典美味，由喜歡西餐廳主廚簡玉銘巧手打造兼顧健康的田園時蔬沙拉杯，秘料醃製的酥脆炸雞嵌滿義大利米型麵，一口咬下，口感豐富且滋味迷人。再搭配煙燻鮭魚帕尼尼與肉醬起司薯條，最後獻上充滿夏日繽紛色調的花漾手工甜點和蘇打氣泡飲，情侶或閨蜜雙人出遊，每人每晚最低僅需5,800元。
入住再贈精選氣泡酒乙瓶，當斜陽落下，再與心愛的另一伴或姊妹淘一同前往大眾風呂邊泡湯邊欣賞雪景，或前往Gaia Spa 加購精油療程服務，度過悠閒的美好時刻。