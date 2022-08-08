暑假倒數計時！酷暑必備的泳池與美饌 大地酒店一手包辦

抓住暑假尾聲快趁現在，台灣一樣好好玩。北投大地酒店推出「涼夏游泳趣」餐飲回饋方案，即日起至9月30日止，賓客凡於周日至五，持當日館內三間餐廳或萬豪奇岩一號店2周內的用餐發票，單筆消費滿千元即可享有活水區優惠入場價，可暢游露天泳池與水療SPA池。

若想延長假期時光，大地酒店貼心獻上「涼夏池畔野餐Chill」住房專案，追隨網美風潮。入住即享有風格野餐墊以及歐式野餐籃，籃內裝滿由主廚秘料醃製的炸雞與肉醬薯條等豐富餐點，適合情侶或閨蜜雙人出遊，每人每晚最低僅5,800元，今年暑假出遊不再受到疫情與荷包阻擾。詳情及訂房可洽詢大地酒店：(02)5551-8888轉訂房中心。

炎炎夏日，大地酒店提供消暑良方。倚傍綠意盎然的丹鳳山麓，悠游全北投最大景觀露天泳池，20米寬敞泳道，解放被都市圈養的侷限，還可體驗多達14種不同部位溫水水療SPA池，可徹底舒緩因壓力緊繃的身心靈。用青山綠水，偷得浮生半日閒，呼朋引伴大啖美味，得閒戲水，好不愜意。

水療區。圖／大地酒店提供

另外，飯店也推出「涼夏池畔野餐Chill」住房專案，想當網美拍上幾張美照，只需約上好友、帶上泳裝與行囊，其他的都由大地酒店一手包辦，在池畔旁鋪上風格野餐墊，雅致的歐式野餐籃內裝滿西式經典美味，由喜歡西餐廳主廚簡玉銘巧手打造兼顧健康的田園時蔬沙拉杯，秘料醃製的酥脆炸雞嵌滿義大利米型麵，一口咬下，口感豐富且滋味迷人。再搭配煙燻鮭魚帕尼尼與肉醬起司薯條，最後獻上充滿夏日繽紛色調的花漾手工甜點和蘇打氣泡飲，情侶或閨蜜雙人出遊，每人每晚最低僅需5,800元。

大地酒店打造的雅致歐式野餐籃，裝滿喜歡西餐廳主廚秘料醃製的炸雞與肉醬薯條等豐富西式經典美味。圖／大地酒店提供

入住再贈精選氣泡酒乙瓶，當斜陽落下，再與心愛的另一伴或姊妹淘一同前往大眾風呂邊泡湯邊欣賞雪景，或前往Gaia Spa 加購精油療程服務，度過悠閒的美好時刻。

(禁止酒駕 ‧ 飲酒過量有害健康)