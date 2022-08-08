私廚的天堂　台灣美食展最後一天小農食材食品

台灣美食展展期今(8/8)日邁入展期最後一天，各大飯店及知名餐廳業者卯足全力祭出超殺優惠，許多地方特色美食與伴手禮也推出破盤組合價，想要買優質又划算的小農特產，請把握最後一天的機會。今日還有體驗活動、人氣爆棚的美食攝影教學與大廚料理秀，不容錯過！

台灣美食展匯集全台最棒、最認真的小農、青農，無添加物的優質食品，如客家的柑橘醋、桶柑餅、無添加防腐劑的蘿蔔乾、東北海岸的九孔罐頭、開罐即食的大甲芋頭、台產奇異果酒、屏東吸滿陽光的掛麵、比超市還便宜的醬油等來自各地的餐桌寶物。台東縣長濱鄉潘淑芳鄉長更親自帶著業者來到美食展，端出長濱最好的食材，包括米、白蝦、手工翻炒黑糖等原味食材，現場不僅可以買到好食材，更可以和來自產地的農夫真情對話。

福華飯店也在最後一天祭出滿額贈優惠，單筆消費滿5,000元送一張500元餐飲抵用券，買10,000元送500元兩張，以此類推，買越多送越多！海霸王打狗霸也有展場獨賣、限量50組的超值海陸炎火鍋雙人饗宴餐券。

在購買餐券、體驗、看廚藝秀之餘，台灣美食展絕對是美食家、私廚、熱愛料理人士的天堂。請把握機會，趁最後一天來看不一樣的文青食品、食材市集。

台灣美食展

官網： https://www.tcetva.tw/

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