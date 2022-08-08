品冠推薦Belkin SOUNDFORM Immerse降噪式耳機 MYFEEL上市

Belkin推出最新旗艦級SOUNDFORM Immerse降噪式耳機，由華語樂壇出道26年的資深音樂人品冠傾心推薦，除了能享受耳機出色的音質表現，還能依據喜好打造個人化的聲音體驗，沉浸於音樂世界中，台灣上市地點在MYFEEL新品發佈平台，自今年8月起展開獨家預購優惠，同步搭售SOUNDFORM Play真無線耳機，最低86折起可入手。

SOUNDFORM Immerse降噪式耳機新上市 什麼魅力讓品冠都稱讚？

品冠自2021年起擔任Belkin亞太區代言人，他在臉書分享「每個人對聲音都有獨特的敏感度，所以找尋適合自己的耳機才可以聽得最清晰」，並推薦新款旗艦級SOUNDFORM Immerse降噪式耳機，除了欣賞清晰音質，耳機還可以透過SOUNDFORM應用程式自訂EQ及降噪、通透等級調整，根據喜好創造獨一無二的聲音體驗，沉浸在音樂世界中，聆聽不錯過每個音樂細節。





SOUNDFORM Immerse降噪式耳機在MYFEEL獨家上市，優惠期間即日起至10月2號為止。圖/MYFEEL 提供。

SOUNDFORM Immerse降噪式耳機規格支援aptX技術，並搭載12mm雙層釹磁鐵動圈，音質清晰並在重低音有穩定表現，搭配ANC混合降噪隔絕環境吵雜噪音，更能沉浸於音樂的氛圍之中，無論聽歌、追劇都更有臨場感，耳機通話則透過左右各3個靈敏麥克風收音，帶來優秀安定的通話品質。

多點連接跨系統不受限 SOUNDFORM Immerse降噪式耳機地標網通3分店開放試聽

市面上數款高階耳機搭載多點連接功能，SOUNDFORM Immerse降噪式耳機也不例外！搭載多點連接藍芽晶片組，透過最新技術解決多裝置連線問題，不只暢快切換手機與電腦，甚至跨越Android與iOS系統，提升使用方便性，品冠也體驗分享：「可在某台裝置聽音樂時，輕鬆快速地切換至另一台裝置接電話，降噪技術無須刻意尋找安靜的環境，只需專注於我該做的事情。」

若想要體驗SOUNDFORM Immerse降噪式耳機的沉浸音樂享受，即日起在台北、台中、台南3家地標網分店通皆可進行試聽體驗，SOUNDFORM Immerse降噪式耳機擁有2年保固與31小時高續航力，早鳥價最低86折入手，更多詳情可至MYFEEL新品發佈平台官網查詢：https://myfeel.design/8aLtN