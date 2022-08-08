大鷹旅遊「喜樂列車」再度榮獲2022旅遊金質獎

大鷹旅遊用心服務 ， 喜樂列車環島山海戀行程，傳遞喜樂與幸福故事

由品保協會主辦，被譽為旅行業界奧斯卡獎的「2022金質旅遊」頒獎典禮，甫於日前擴大舉行，大鷹旅遊「喜樂列車」再度榮獲2022金質獎，「魅力台灣環島.部落文化.自然生態+喜樂列車九天」行程，脫穎而出榮獲「國際魅力景區旅遊組」金質旅遊肯定。

交通部觀光局張錫聰局長親臨現場，鼓勵大家出遊，為迎接開放後國際旅客，觀光局積極舉辦6大國際魅力景區、13個風管處各項活動，讓民眾「悠遊」的同時，更期待國際旅客來體驗。同時也希望透過金質旅遊行程徵選活動，以優質旅程與服務，帶動整體國旅市場活絡，共同迎接國際觀光客，並打響臺灣國際觀光品牌。今(111)年計有246個優質且富創意的行程報名角逐，透過品保協會精心評選，共挑出36條獲獎行程，豐富多元，條條精彩，這些品保協會掛保證的優質旅遊產品，可供國內外旅客出遊優先選擇。

金質旅遊競賽行程共分為「國民旅遊」和「入境旅遊」等兩大類別，分別由各界資深專業的評審選出。大鷹旅遊－鴻鷹國際旅行社特別推出《入境旅遊類》-－「魅力台灣環島.部落文化.自然生態+喜樂列車九天」行程，脫穎而出榮獲2022金質旅遊「國際魅力景區旅遊組」獎項殊榮！

大鷹旅遊喜樂列車環島山海戀三天行程。圖／大鷹旅遊提供

大鷹旅遊今(111)年的獲獎旅遊產品「魅力台灣環島.部落文化.自然生態+喜樂列車九天」，九天的環島之旅，串聯台灣從北到南的特色景點，帶旅客深度探索，不論是人文風景、部落文化、自然生態，內容多元豐富，除主要交通工具遊覽車、觀光專列火車、並搭配自行車、遊艇、竹筏…等多樣遊程，從不同的角度體驗旅程的變化與舒適，讓國際友人能夠在九天的行程中，真正認識台灣之美，同時加上大鷹領隊群們的熱情專業，帶給旅客不同的感受，充滿歡笑和幸福的回憶。

鴻鷹國際旅行社總經理王國強表示，大鷹迄走過31個年頭，經歷許許多多考驗，這二年旅行業受疫情影響，但大鷹仍一本初衷，兢兢業業、認認真真的做好旅客的服務，且不斷的創新設計優良的旅遊產品，在環島火車項目中，設計《喜樂列車》品牌，就是希望更多喜樂和幸福的故事繞行台灣一直傳遞下去，同時也是設計這次九天環島行程的初衷，期盼疫情後，好朋友們都可以經由旅遊中重聚，分享生活的美好，創造美好回憶！

王國強總經理說，愛台灣暢遊美麗台灣，就從台灣的美食、文化、生態、部落、鐵路環島開始吧！

近期大鷹另有喜樂列車環島山海戀三天行程，非常適合同學會重聚、社團、公司行號、家族旅遊，歡迎洽詢。

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