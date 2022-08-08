cama café攜手Epson 打造新形態五感沉浸式咖啡體驗

隨著消費者越來越重視多樣化的消費體驗，許多品牌透過旗艦店或消費者活動，以新形態的體驗展現嶄新的品牌樣貌。咖啡品牌cama café豆留系列旗艦店，以「城市裡的一塊淨土」做為選址要素，自2019年於陽明山打造第一家品牌旗艦店後，更將在今年8月進駐松菸文創園區的鍋爐房，打造第二號旗艦店－CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青，希望將精品咖啡的質感生活樣貌經由文創、設計、美學並透過五感沉浸式體驗，讓精品咖啡走入更多咖啡迷的日常生活。豆留文青旗艦店揉合了新型態的科技及媒體藝術題材，選用Epson高階工程雷射投影機打造光雕投影，以虛實整合的方式展現松菸鍋爐房的古蹟之美，打造令顧客為之驚艷的感官盛宴。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青旗艦店為強化五感沉浸式咖啡體驗，規劃了包括特色餐飲、咖啡文創伴手禮、藝文主題策展以及古蹟光雕投影等多項體驗，讓消費者自上門的那一刻起，便能循著咖啡香氣重回菸草工廠時期的繁華年代。此外，CAMA以日暮做為分界，將日間的咖啡廳規劃為文青的聚所，到了傍晚則搖身一變成為咖啡餐酒館，讓咖啡活力持續擴展至夜間。cama café更特別攜手Epson將咖啡樣貌視覺化，透過影像來切換日間及夜間的場域氛圍，不僅保留了古蹟之美，更藉由影像來傳遞品牌故事。夜晚時，消費者可在鍋爐房的建築外觀上看到一段關於咖啡風味綻放的光雕投影，以磅礡史詩感的視覺做為烘托，藉此賦予古蹟新生。室內的投影則以蒸氣龐克風格做為設計概念，將cama品牌的新鮮現烘與鍋爐房過往做為蒸汽動力的歷史要素融合，將復古氛圍完整再現，讓每一位踏入豆留文青的消費者，皆能享受沉浸式的咖啡體驗並重溫1940年代的復古感性。

豆留文青的室內裝潢透過投影畫面，將咖啡烘焙意象與鍋爐房往日做為蒸汽動力的歷史軌跡巧妙融合。圖／業者提供

台灣愛普生視覺科技營業部副總經理黃少白表示：「光雕投影做為新形態的展覽布置方案，讓業主可以在不需要大幅調整裝修的前提下，融合燈光、音樂、視覺等多項元素，為場域打造全新氛圍的可能性。cama café豆留系列旗艦店日間作為文青們的咖啡廳聚點，伴隨著夜幕降臨，夜晚則轉換成為三五好友們品酒聊天的場所。透過在室內外設置光雕投影，可以為場域創造出有別於白天的夜間感性，讓氛圍可隨著影像切換，有效聚集人潮並創造夜間經濟效應，品牌也能因此提升知名度。Epson做為創新科技領導品牌，將持續開發高品質的投影設備，為光雕投影帶來不斷進化的嶄新樣貌。」

CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青的光雕投影設備選用Epson的高階工程雷射投影機，兩款投影機EB-L1495U及EB-L1715S採用獨家3LCD技術，具備了高彩色亮度及高色彩準確性的特性，能夠以豔麗的色彩，將影像內容清晰呈現。此外，投影機更具備了高壽命的雷射光源，以高達2萬小時超長壽命，提供長時間穩定的影像輸出。在架設上，Epson的投影機支援多款鏡頭，並可視場域需求靈活更換。Epson除了提供高品質的投影設備外，更有專業的Epson投影機認證經銷商提供產品諮詢以及安裝架設服務，提供用戶安心、方便、有保障的購買及洽詢管道。