中元普渡拜對供品　吉利開運健康來

2022上半年已經告一個段落，下半年想轉運，把握中元普渡好時機，用對的東西款待好兄弟、普渡眾生積陰德、拜吉利，好運就有可能發生。

因奇異果外型圓滿，且諧音吉利果而深受民眾喜愛，成為中元普渡供桌上不可或缺的備品之一，另外，高油脂的供品讓炎熱的夏季容易沒胃口，營養小金礦除了能拜出好運勢外，也能同時輕鬆享受美味與享受健康，中元拜吉利，Say YES就有可能，下半年好運更加乘！

命理專家詹惟中表示，中元節最好的供品即是「吉利果」，以吉利果作為供品，就能將健康、財運、平安及好運等一網打盡，詹惟中特別在今年和全球奇異果領導品牌Zespri合作2022下半年開運秘訣，不同吉利果五行意義分別帶來不同好運勢，將Zespri的營養小金礦轉化為實質意義的金礦，讓你開運超有感。

上半年已成定局，若要在下半年開得好運，中元供品成為關鍵點。過去社會，逢年過節為了向天地鬼神表示心意，總是要將家裡最好的食物都拿出來，時至今日，多數民眾則會挑選日常喜歡吃的供品，拜完後還能與家人共同享用，為此挑選營養價值高的當季水果，能順勢為健康加分。俗話說：供品選得好、挑得巧，才能顯出誠意十足，誠心祈求平平安安、消災解厄。

詹惟中提醒，除了挑選諧音、形狀圓，帶有好意頭的水果外，選對顏色拜起來更有加分的效果。例如綠色可以招正財，還能幫助強化工作和事業上的創意和邏輯思維，有助於考試、求學等開運，舉凡想增強工作表現、升遷、考運、創作能量或創業運勢的人，都可以拜綠色的水果。而黃色象徵黃金可以招偏財，凡是想要增強業績、加薪或招財，都可以拜黃色水果，還能帶來金錢財富上的智慧與行動能力。

詹惟中補充，在公司行號或是辦公大樓祭祀時，更需要利用供品的五行顏色調節工作能量場，從五行上來說，綠色屬木，木亦代表著草木茂盛，透過綠色水果帶來職場的長輩緣及貴人緣；而黃色則屬金，與黃色水果金金相生創造雙贏，為公司求財求運，擺放的方式則是要將水果擺放成三角金字塔狀，金字塔是由下往上堆疊，可象徵財運及業績向上，把握中元下半年開運秘訣，拜對供品，財富就來。

於中元將Zespri奇異果擺放成三角金字塔狀，象徵財運及業績向上。圖／業者提供

拜拜除了心誠，供品也是誠意的象徵，用最好的供品款待神佛先祖、好兄弟之餘，也要讓全家都能安心享用，才能讓中元節祭拜順利平安。要搭配一箱箱餅乾、罐頭、大魚大肉，或烹調得醬香油膩的一道道豐富菜餚，含有豐富營養價值的健康水果Zespri奇異果正是最佳選擇！因為前述這些食物多為高油高脂高熱量，容易對身體造成負擔，所以越是澎湃的普渡越要兼顧健康，就更不能缺少中元普渡良伴「吉利果」。

Zespri奇異果特有酸甜清香的美味及高營養價值，含有滿滿的正向能量，除了是好運的吉利果之外還有營養小金礦的美名，CP值破表。Zespri綠奇異果富含奇異酵素與膳食纖維，可以幫助身體健康平衡；而Zespri陽光金圓頭，富含維生素C，每日補充可提升活力，更能喚活身心，提升心理狀態、帶來活力愉悅感，除了向好兄弟們展現誠心，還可以保衛全家人的健康！透過「中元拜吉利 Say Yes 就有可能」的正能量用力開創下半年！Zespri官方社群：https://www.facebook.com/zespri.tw/