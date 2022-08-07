北市力邀日本弘前市參與2023臺灣燈會

臺北市政府觀光傳播局繼日前參加東京的Taiwan Festa後，再參加日本國家重要無形民俗文化財的青森縣弘前睡魔祭，主打「2023台灣燈會」，藉系列性推廣爭取日本市場復甦的旅客重回臺北。8月3日觀傳局長劉奕霆拜會日本青森縣弘前市櫻田宏市長時，邀請弘前市共襄盛舉參與「2023台灣燈會」之盛會，晚間並以象徵燈會的特色光源燈籠、搭配臺北特色珍珠奶茶服裝參與弘前睡魔祭遊行，吸引全場民眾目光。臺北期以多元的創新遊程與景點體驗及極具吸引力的旅遊訊息，預計將在後疫情時代帶動新一波的旅遊風潮。

劉奕霆表示，為爭取疫後國際觀光市場復甦，國際宣傳馬不停蹄，7月參加韓國大邱推廣後，日前參與東京Taiwan Festa推廣「2023台灣燈會」，8月3日更前往位於日本現存天守12城之一且有櫻花與蘋果之城美譽的弘前市，除了拜會櫻田宏市長，針對疫後觀光趨勢分享交流，現場劉奕霆親自送上「2023台灣燈會」邀請函，誠摯歡迎弘前市參與燈會，並邀請熱愛臺北、想念臺北的日本旅客，明年2月來臺北參與2023臺灣的最大節慶活動。

臺北市政府觀光傳播局劉奕霆局長(右二)率團參加青森縣弘前睡魔祭及遊行活動，推廣2023臺灣燈會在台北。圖/臺北市觀光傳播局提供

睡魔祭為日本東北三大祭典之一，每年7月底至8月初於青森縣的青森市、弘前市、黑石市、五所川原市等地各自舉辦睡魔祭，其中弘前市睡魔祭今年迎接300周年，每年吸引近160萬人次參觀。臺北市政府藉此盛會舉辦臺北市觀光推廣活動，為推廣「2023台灣燈會」，會場布置插畫家王餘羲及水墨藝術教授張柏舟帶領「速寫臺北」的畫友共同創作的臺北主題燈籠，活動現場架構起一座耀眼發光的主題展區，並邀請日本民眾一同參與會發光的燈籠彩繪，巧妙結合遊行觀展民眾，現場發送造型特別的光源扇，並辦理有趣的民眾互動體驗，成功吸引日本民眾目光。

此次受邀參與弘前睡魔祭遊行慶典，為了向日本旅客推廣「2023台灣燈會」，劉奕霆身穿以臺北特色珍珠奶茶造型之服裝，手持大稻埕在地藝術家U&S Studio叔叔妹妹繪製大型臺北主題式燈籠，與現場揮扇的民眾相呼應呈現難得的趣味畫面，吸引路旁民眾開心合影留念，成為遊行隊伍中的焦點，更提前讓民眾感受「2023台灣燈會」的活動氛圍。

劉奕霆表示，燈會是臺灣傳統民俗節慶的國際型慶典，「2023台灣燈會」更是疫情後臺灣首度登場的國際型觀光活動，誠摯邀請全球旅客明年2月來臺北參與，重新體驗前所未見的臺北魅力。希望透過北市府國內外大力推廣，讓全世界看見臺灣首都「臺北」的光榮魅力與多元創新價值，也期盼透過多樣化的推廣，讓世界認識臺北，迎接國際友人到臺北旅遊。