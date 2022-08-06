ISLOUNGE嗜香氛攜手代言人李國毅發表Let go! HGP控油精油洗髮露

知名藝人李國毅與代言多年的品牌IS LOUNGE嗜香氛，聯手打造2022「嗜香氛Let go! HGP控油精油洗髮露」，集結頭皮保養界四大天王：IFA國際調香師特調頂級天然精油、歐盟Ecocert認證，HGP專利養髮成分與嚴選頭皮滋養配方，誓言用香氛療癒人心、用頂級打造清爽頭皮，解放髮根輕盈自由。

一年不斷打掉重練 只因堅持魔鬼細節

「嗜香氛」香氛洗髮品牌是台灣製造的在地品牌，於2017年成立第一年即邀請藝人李國毅擔任品牌代言人。6年來如戰友般的情感，促成此次聯手打造「嗜香氛Let go! HGP控油精油洗髮露」。一開始即邀請到IFA國際調香師為李國毅量身打造專屬的比例與香氣，透過從風格、特色到內外在狀態的觀察，最後以屬於李國毅葉片類植物人格、清爽葉片香調做為基底，調入市場上少見的印度古法Attar提煉法萃取的岩蘭草，結合野橘、薄荷、羅勒、鷹草永久花、義大利永久花、桉油醇迷迭香、沉香醇百里香、杜松漿果、芳樟等複方精油配方，符合李國毅變化多端的豐富個性。最後加上兩大髮密關鍵-日本專利HGP及有頭皮神燈之稱的秘魯人參，使用歐盟Ecocert認證的起泡系統。

在產品推出前瓶器設計至少改版10次、一次次的推翻打掉重練，才終於調配出獨一無二的專屬配方，一種靜心又自由的味道，幫助頭部釋壓、放鬆舒緩，擺脫惱人油頭，告別雪花紛飛。並同步推出相同複方精油擴香。李國毅笑稱：「這一支產品的誕生，比我自己生小孩還久欸！」

李國毅代言嗜香氛Let Go! HGP精油控油洗髮露新品。圖／業者提供

在地嚴選台灣品牌 嗜香氛五大原則四大認證

嗜香氛除了花一年的時間打造出「Let go! HGP控油精油洗髮露」之外，過去也一直不斷在產品上推陳出新，令粉絲驚豔的明星熱銷品-經典香氛系列洗髮，以調酒命名且漸層瓶身如調酒般的繽紛色彩，擄獲許多少女心。隨後添加精油比例為市售2倍的法國精油系列洗髮，更迅速成為熟齡女性的最愛。由於身為在地品牌，嗜香氛力求做到友善地球的11種不添加與五大堅持：採用植物萃取配方、歐盟Ecocert規範起泡系統及成分原料，無動物性實驗，以及法國單體香氛調製的精品香調、添加精油量為一般市售精油洗髮精的2倍。另外四項認證更是讓消費者安心：包括SGS檢驗認證、ISO9001認證工廠、產品酸鹼值PH 5.5以及RMB素人評鑑大隊特優的殊榮。

在Is Lounge嗜香氛的理念中，頭皮與髮質都應該得到獨立且專注的照護。每個人的膚況與膚質都是獨特的，頭髮、頭皮也是，不應該跟全家人共用，每個人的皮膚循環狀況會隨著季節產生變化，洗髮精應該跟保養品一樣，要隨著季節更換。「每個人，都該擁有一瓶屬於自己的嗜．香氛」。

在這後疫情需要更多療癒的時代，嗜香氛希望所帶來的不只是一瓶洗髮精，而是成為在生命中很重要的時刻特別的氣味、溫暖而支持的力量–這就是嗜香氛的理念。「嗜香氛Let go! HGP控油精油洗髮露」以官網銷售為主，實體通路為寶雅獨家販售，更多產品訊息可上網了解。https://www.is-lounge.com