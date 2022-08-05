月老陪看電影　來一客攜台北霞海城隍廟助愛情筷來

「來一客電影院」於8月3日-4日推出限定「來一客電影院」，首次到求姻緣超靈驗的台北霞海城隍廟旁舉辦，邀請月老蒞臨神助攻加持，一同感受「這一刻∞可能」！「來一客電影院」從2018年起，為民眾打造獨一無二的七夕浪漫好去處，屢獲好評，今年與台北霞海城隍廟聯手為善男信女「神」助攻！

想追求愛情的民眾在白天先以「來一客加筷子」供品組拜月老，祈求愛情筷來。在傍晚時分，邀約曖昧對象到永樂市場外的「來一客電影院」，一邊品嚐七夕限定版來一客，一邊吹拂著大稻埕徐徐吹來的涼風，觀賞著美好的浪漫愛情電影！今年活動更首次邀請月老、城隍爺、城隍夫人等神明蒞臨一同觀影，加持、祝福前來欣賞電影的民眾都能擁有幸福美滿的愛情。

「來一客電影院」邀請月老蒞臨神助攻加持，一同感受「這一刻∞可能」。 圖／業者提供

「來一客電影院」除了精選愛情浪漫電影輪流放映，更在復古氛圍滿滿的大稻埕打造浪漫滿分的三大亮點，將整個場域充滿粉紅泡泡，讓民眾一起來和另一半享受幸福的這一刻！

亮點一是來一客每年限時登場的愛情餐車，皆會精心調配新穎有趣的浪漫特調，吸引民眾大排長龍。今年特別挑選拜月老的結緣食材搭配來一客，不論是結緣茶配肉燥菠菜來一客的「月老特調」、胡椒配京燉肉骨來一客的「辛心相印」特調，還是年糕起司配川辣牛肉來一客的「你牛(儂)我牛(儂)特調風味，都為民眾送上不同祝福，加上筷子組合，祝福大眾愛情快來！

享受這一夜霓虹城浪漫打卡超好拍。圖／業者提供

亮點二則是集結來一客、「來一客電影院」、台北霞海城隍廟三大特色，並唯美融合在一起的霓虹城燈座，不管是哪一個角度都能拍出不同風味的美照！開放式燈架在夜空中亮燈，將摩登現代燈飾結合古香紅瓦建築，讓民眾能置身於不夜城現代感與大稻埕自由浪漫年華感交融的場景中，超浪漫、好拍的打卡點，掀起一波浪漫打卡潮。

亮點三則是在活動期間台北霞海城隍廟前設置了愛情筷來祈願繪馬架，讓民眾向月老傳達願望，感受超大桃花聖地的月老爺爺神助攻！不只情侶們可以掛上與另一半的祈願，嚮往愛情的單身男女們也可以掛上祈求姻緣的祈願卡，讓近在咫尺的霞海月老聽見心願，助攻愛情快來。

台北霞海城隍廟結緣茶配肉燥菠菜來一客，成為全台獨有的「月老特調」 。 圖／業者提供