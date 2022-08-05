台灣廠商開發 GameFi 手遊「GPG神遊礦寵 Mining Pet 2.0」正式公測

台灣綜合遊戲平台GPG神遊平台宣佈，其旗下結合遊戲化金融（GameFi）、雲端挖礦、萌寵養成社交與邊玩邊賺（Play to Earn）元素的手遊《GPG神遊礦寵》於7月28日正式啟動公測。除了手機版以外，玩家也可以使用電腦或是平板輕鬆遊玩。

《GPG神遊礦寵》已經有超過30多種超萌礦寵等著玩家們來蒐集，快揪朋友一起挖礦去！圖／業者提供

如果你是對區塊鏈領域不熟悉的玩家，若想投資 GameFi 鏈遊來「邊玩邊賺」的話，除了要學會如何從交易所購買加密貨幣以外，加密貨幣錢包的複雜操作、以及投入鏈遊前需要先購買NFT資產等條件，對多數玩家而言是較高的門檻；更不用說現在因為加密貨幣衍生的詐騙事件層出不窮，若玩家不熟悉操作流程的話很容易就會受騙上當。目前市面上的 GameFi 遊戲也都需要玩家花費數千到數萬元台幣不等的加密貨幣，先購買遊戲內的角色或NFT資產後才能開始遊玩，這樣的高資金門檻和複雜的操作對玩家來說都是阻力。《GPG神遊礦寵》瞄準全球 GameFi 市場，重新定義 GameFi 遊戲產品，將遊玩門檻大幅降低，玩家無須擁有加密錢包、也不需要先投資加密貨幣、更不用準備高端設備，只要一機在手，就能隨時上線遊玩，輕鬆暢遊元宇宙！

在《GPG神遊礦寵》中，除了能挖礦，還能與好友們互相激勵、偷礦、協助挖礦，互動與趣味性十足！圖／業者提供

《GPG神遊礦寵》由台灣遊戲廠商研發，並由GPG神遊平台發行與運營。在遊戲中，玩家將與超過 30 多種的不同的礦寵角色一起冒險，每天只需要花費零碎時間，透過礦寵挖礦賺取虛擬貨幣，並透過不同的任務蒐集「罐頭」將礦寵升級並分配能力點數以提升「算力」，就能挖到更多虛擬幣、虛寶，以及各式實體獎勵兌換券，在遊戲中還能透過競標的方式買低賣高。只要每天持續登入遊戲，任何人都能輕鬆利用零碎時間經營，實現現在時下最夯 GameFi 遊戲「邊玩邊賺」的目標。

《GPG神遊礦寵》於7/28 – 8/1在台北國際電影玩具暨玩具創作大展首次曝光，除了有大型礦寵公仔「咬錢虎」現身以外，現場還提供限量盲盒礦寵公仔與礦寵卡供玩家購買。目前遊戲全球版本的空投活動也正熱烈進行中，只要到空投活動頁面完成註冊，即可成為空投白名單的一員。現在加入不但免費、免抽獎，還能搶先領取虛寶獎勵，更有機會帶走超商禮券、Nintendo Switch、Oculus Quest 2 VR 頭戴式裝置、Gogoro VIVA KEYLESS電動機車等豐富大禮。越早加入，越早開始挖礦，領取空投獎勵機率多更多！

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