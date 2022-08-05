粉絲瘋狂敲碗 8月27日麗寶演唱會霸氣加碼《火星》

麗寶樂園渡假區8月27日晚間舉辦《麗寶夏日演唱會》，邀請已經夯到外太空的《原子少年》團體擔任演唱嘉賓，引起熱烈迴響，訊息公佈後粉絲們瘋狂私訊敲碗追加心目中偶像名單，麗寶樂園渡假區聽見了！決定霸氣加碼，再邀一團！除原先卡司《原子少年》團體－天王星、地球、水星、理想混蛋、《菱格世代DD52》G.O.F、ALL IN 5、顏佑庭、李杰明等，粉絲們期待的《原子少年》火星也邀來了！

麗寶夏日演唱會卡司《原子少年》水星。 圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園渡假區加碼粉絲們期待值最高的《原子少年》火星：李哲言、李承隆、MAX三人，演唱會壓軸陣容集結了《原子少年》4大天團，天王星、地球、水星、火星，總演唱時數將超過1小時，媲美個人演唱會規格唱好唱滿，加上只要符合麗寶渡假區內樂園、OUTLET、飯店、摩天輪、賽車場消費門檻，就能免費兌票入場，千載難逢、CP值爆高的演唱會，千萬不能錯過！無法到現場的粉絲們也不用擔心，8月27日麗寶夏日演唱會當晚7:00～10:00可透過電視台轉播、線上直播在三立台灣台、華視、MOD、四季線上、等13個電視及數位頻道收看。

麗寶夏日演唱會卡司《原子少年》地球。 圖／麗寶樂園渡假區提供

《麗寶夏日演唱會》將於8月27日周六晚上7點在麗寶OUTLET MALL後方麗寶落羽松草原，熱血開唱！凡於8月1～27日，只要符合渡假區內各場域消費門檻，如，麗寶OUTLET MALL當日消費累計滿3000元可兌換2張演唱會門票；天空之夢摩天輪單次購買4張搭乘券(不限票種)可兌換2張演唱會門票；麗寶樂園(探索世界、馬拉灣或雙園)假日單次購買2張樂園門票(不限票種)可兌換1張演唱會門票等就能免費兌票入場，6歲以下的小朋友需由家長陪同方可免票入場。票券數量有限，兌完為止。

麗寶夏日演唱會卡司《原子少年》天王星。 圖／麗寶樂園渡假區提供

【麗寶夏日演唱會門票兌換方式說明】活動日期：8月27日(六) 19:00-22:00，當日下午4點開放入場活動地點：麗寶落羽松草原(麗寶OUTLET MALL後方 )門票兌換期間：8月1～27日，數量有限，換完為止。索票辦法：活動期間內於麗寶樂園渡假區各場域完成指定消費條件，即可免費兌換演唱會入場券。

麗寶夏日演唱會卡司《菱格世代DD52》脫穎而出的冠軍女團G.O.F。 圖／麗寶樂園渡假區提供

●麗寶OUTLET MALL：當日消費累計滿3000元可兌換2張，上限6張。兌換地點：OUTLET MALL B、C區服務中心天空之夢摩天輪：當日單次購買4張搭乘券(不限票種)可兌換2張。兌換地點：摩天輪售票櫃台。

麗寶夏日演唱會卡司歌手顏佑庭。 圖／麗寶樂園渡假區提供

●麗寶樂園(探索世界、馬拉灣／雙園)：1.平日單次購買4張樂園門票(不限票種)可兌換2張。2.假日單次購買2張樂園門票(不限票種)可兌換1張。3.購買樂園護照、年卡可兌換2張；購買季卡、月卡可兌換1張，需於8月27日前完成開卡，於開卡時完成兌換。兌換地點：麗寶樂園票亭、遊客服務中心。

麗寶夏日演唱會卡司療癒系獨立樂團《理想混蛋》。 圖／麗寶樂園渡假區提供

●麗寶國際賽車場：購買1組「8月19～21日 STS超級房車全國系列賽」戶外雙人套票或室內席套票可兌換1張，於入場時完成兌換。兌換地點：迎賓大廳兌換處。

●麗寶福容大飯店、賽車主題旅店：入住時依房型贈票。麗寶福容大飯店餐廳福粵樓、順園日式料理，當日消費滿3000元可兌換2張。兌換地點：飯店大廳櫃台。詳情請至麗寶樂園渡假區官網：http://www.lihpaoresort.com。