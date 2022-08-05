泰國智慧生活拓銷團 報名至8月31日止

因應疫情衝擊，外貿協會將採用線上線下（Online-Merge-Offline, OMO）虛實整合的創新模式於2022年10月27日辦理「泰國智慧生活拓銷團」，地點選定於大型連鎖通路百家爭鳴的泰國曼谷。本活動將協助廠商海運產品至當地，除聘請專人協助展示產品外，也將邀請當地連鎖通路等買主親自至活動現場與我商進行視訊洽談。讓臺灣廠商即使不出國也能佈局泰國市場、找到「泰國新南友」。

外貿協會指出，泰國為東南亞前三大經濟體之一，根據Statista統計，2022泰國智能家居市場普及率達12.9％，2026年將達19.4%，市場預計2022-2026間的複合年均增長率為20.9％，且2026年預期市場總交易將達3.38億美元，首都曼谷為國家平均收入和消費水平最高地區。根據Euromonitor International數據指出，2018年曼谷消費佔全國總額42.5%（1,230億美元），另外香港貿發局2021年市調指出，泰國未來3年有50%的消費者對於智能家居設備需求增加，日本大型企業Panasonic的子公司「Life Solutions」擴大泰國新型態生活的產品投資，夏普也宣佈與泰國「HiFi Orient Thai Public Company Limited」合作打造智慧居家與生活產品，加速佈局泰國消費者智能家居體驗的生態系統。

看準泰國中產階級人士消費力提升、追求高生活品質，外貿協會鎖定以「智慧生活」為主題，將結合生活用品及科技的臺灣產品以實體呈現在泰國買主眼前，更能成功締造雙方企業合作機會。

外貿協會表示，「泰國智慧生活拓銷團」報名期限預定至8月31日，額滿將提前截止，歡迎臺灣智慧生活、智慧家居、消費性電子產品等軟硬體相關企業踴躍報名，報名網址：（https://events.taiwantrade.com/page/EBS/TWTechDayinThai ）。