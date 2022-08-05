歐德沙發新品上市 寵愛爸爸趁現在

「一張坐下就愛上的好沙發」成了最爸氣的88節獻禮! 父親節慰勞爸爸，給辛勞整年的父親最暖心的寵愛，歐德提供更美好生活，推出「歐德繽紛一夏GO」！即日起至今年9月30止，沙發床墊全系列8折再88折，買指定款沙發再加贈同色圓椅凳2顆；買指定款床墊送保潔墊，清涼優惠，好康連連。

總是努力工作、不擅表達情感，默默守護家的超人爸爸，為了愛與責任往往總是擔任「付清」的工作，面對好像「什麼都不缺」的他，快趁著父親節買套新沙發慰勞辛苦的老爸。

歐德集團Order沙發純正MIT，老師傅經年累月的手感技術，使用質感亞麻布、進口牛皮，擁有多元風格款式，現代造型設計，體現德義生活時尚，實用性與美感兼具。三款新型沙發「ROCKEN羅肯沙發」、「CREFI克里菲沙發」、「 ESKE貝斯克沙發」隆重上市，給您最舒適無壓的坐感，在家也能享受尊貴的高品質生活。

「ROCKEN羅肯」沙發，L型扶手設計，給予手臂舒適的撐托，每個座位皆附有舒適小腰枕，讓坐臥時腰部得以支撐，達到放鬆舒壓的體感。

歐德「ROCKEN羅肯」沙發，L型扶手設計給予手臂安穩撐托；貼心小腰枕讓坐臥時，腰部得以舒適支撐，讓爸爸達到放鬆無壓體感。圖／業者提供



「CREFI克里菲」沙發，多種材質可供選擇，坐墊為可調節前後滑軌五金，造型扶手採流線曲木設計，添加珍珠棉包覆兩側，讓居家更安全，高背設計加彈性座墊，坐臥舒適又舒壓。

父親節最佳獻禮的歐德「CREFI克里菲」沙發，坐墊為可調節前後滑軌五金，流線曲木造型扶手，添加珍珠棉包覆，讓居家更安全，高背及彈性座墊，坐臥皆宜又舒適。圖／業者提供

「 ESKE貝斯克」沙發，半牛皮材質，多段式頭枕可任意調整舒適位置，給予頭頸安穩支撐，可以高背亦可低背，適合不同需求的家人，椅身側面菱格紋車線設計，設計感十足。