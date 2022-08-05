貳輪嶼創辦人林弘毅　打造 TikTok 企業自媒體

有別於傳統機車行，二手機車買賣平台「貳輪嶼」以明亮黃色搭配天空藍的logo，從視覺開始顛覆大家對機車行的既定印象。才 32 歲已有17年創業經驗，貳輪嶼創辦人林弘毅，近期經營TikTok短影音平台屢創佳績，於4天內破1萬瀏覽數，60天解鎖近6萬粉絲，每天更為公司帶入數百封Line詢價，TikTok流量也為貳輪嶼創造超過150萬的營業額！

二手機車買賣通常由車行經營，沒有機車業經驗的林弘毅笑稱自己和夥伴是不走正規路線的外星團隊。貳輪嶼在全台已有13家門市，剛開始創業時，林弘毅靠著經營SEO及Facebook粉絲專頁建立網路聲量，後來轉戰Google在地商家，近期更大量投注心力專心攻佔短影音平台，林弘毅勇於各種新嘗試，在既有市場裡創造新模式。

二手機車買賣平台經營短影音的自媒體頻道，林弘毅將頻道取名為「戴蒙老闆好機車」。一來搭配他講真話、真誠對待客戶的老闆人設，二來也巧妙置入「機車」這個雙關關鍵字，讓人一看頻道名就印象深刻。

成功打造高流量爆片之後，林弘毅每天和團隊討論數據、從系統後台抓出規則並進行腳本優化，他坦言其實壓力真的不小，但是也為公司帶來很多意想不到的好處。比如除了兩個月就累積超過150萬的營業額，也有人因為看到 戴蒙老闆好機車的TikTok頻道，在Google 搜尋官網職缺之後前來面試的夥伴，應徵人才比以前容易許多。林弘毅笑著說，連影片中的地方媽媽走在路上都三不五時就被認出來。

但最讓林弘毅感到雀躍的是，這兩個月來，有三家知名企業主動聯繫討論合作，這正是林弘毅認為經營短影音平台最有價值之處。「因為我們希望能成為提供有價值內容的自媒體，讓大家能輕鬆理解我們這個行業。」林弘毅也歡迎各行業來聊合作，一起開創異業合作的火花。

林弘毅同時鼓勵大家盡早開始經營企業的短影音自媒體，尤其是知識領域的講師或企業主，可以經由「先拍影片」、「再開直播」、「導私領域」的這三個步驟，盡早開啟短影音自媒體的知識藍海。