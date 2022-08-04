捷報!!!國際經濟學奧林匹亞台灣榮獲 1 金 2 銀 2 銅

2022 年國際經濟學奧林匹亞決賽傳回捷報！本年度為我國第三次參與此項國際賽事，在來自 41 個參賽國的 202 位參賽選手中，5位參賽選手共獲得 1 金 2 銀 2 銅，及 1 位最佳理論表現獎的佳績。全球排名方面，台灣為世界第 11 名，在亞太地區位居第 5 名。賽事項目包含經濟學、金融素養及商業案例分析，3個競賽項目中，我國選手在經濟學項目中表現最佳，位居全球第 8 名，在亞太地區獲得第 4 名。

本年度我國代表隊由台灣模擬教育協會理事長蔡承翰擔任領隊，參賽選手為臺北市私立道明外僑學校施俊佑同學、新北市私立林口康橋國際高級中學張冠元同學、亞太美國學校段宜瑄同學、新北市康橋高級中學蔡允恬同學與臺北市私立薇閣雙語高級中學王詠晴同學。由於疫情影響，本年度競賽採用線上賽模式進行。

本次競賽成績最佳、也是為台灣奪下第一面金牌的選手為國際排名第 11 名的施俊佑，同時也取得了最佳理論表現獎。施俊佑表示在頒獎期間十分的緊張，直到念到自己的名字才放下心來，也很開心能為國家爭取到這份榮耀，讓台灣被更多人所看見。獲得銀牌的段宜瑄和蔡允恬今年都是第二次挑戰台灣經奧才入選代表隊，兩人都提到了能感受到自己一年多以來的成長，以及努力付出之後的如願以償。

領隊蔡承翰指出，這一年是世界局勢變化非常大的一年，因此今年的國手培訓涵蓋更多面向的熱門議題，包含能源、 ESG、不平等等題材都在國際賽的申論題與商業案例試題中出現。未來台灣模擬教育協會將會在全台各地持續推廣中學生專屬的經濟學、財務金融及商業案例分析教育，並希望能結合學術與業界資源，持續選拔並培訓優秀學生參與國際經濟學奧林匹亞，以期提升國內學生商業領域素養，讓台灣學子持續在世界舞台上占有一席之地。