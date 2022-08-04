肇喜登峰巡迴賽第三站－仰德公開賽 新竹新豐高球爾夫場開打

2022肇喜登峰巡迴賽-仰德公開賽正式在新竹新豐高爾夫球場正式開打，預計四天打72洞，8月7日決賽。這是第2年列入TPGA台巡賽賽程之「肇喜登峰巡迴賽」6站中的第3站，冠軍獨得60萬元；這次計有141位選手，包括11位業餘球員與130位台灣職業好手參賽，上屆冠軍李玠柏將尋求衛冕。比賽前兩回合將取成績較優前50名選手（含同桿）晉級後2回合決賽。

這項比賽總冠名贊助為三商行創辦人之一，三商集團榮譽董事長翁肇喜，單站冠名贊助則為仰德集團，由TPGA主辦，新豐高球場協辦。仰德集團長期力挺台巡賽，今年即單站冠名主辦2場TB挑戰賽、1場肇喜登峰巡迴賽、1場台巡賽（10月於再興球場舉辦之仰德菁英公開賽），以及1場亞巡大賽-仰德TPC錦標賽。今年肇喜登峰巡迴賽－仰德公開賽總獎金由原本300萬元增加為315萬元；其中叢德貿易董事長姬斯敏在肇喜登峰巡迴賽每場比賽，都另加碼冠軍獎金10萬元、亞軍加碼5萬元。

賽前特於新豐球場舉行了職業業餘配對賽，21位職業選手與88位社會業餘人士配對同組揮桿，自中午12點起18洞同時開球，最後由職業球員謝繼賢與3位業餘球友范莉莉丶張瓊方、林安如合力打出62桿，贏得配對賽冠軍，每位業餘球友各贏得一支Yamaha Inspres X混合桿。