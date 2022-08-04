LEXUS導入台灣屆滿25年 累售逾13萬台制霸台灣豪華車市

1997年，豐田汽車旗下豪華車品牌Lexus正式引進台灣，今年屆滿25週年！從LS 400、GS 300，以至備受顧客喜愛的豪華休旅RX車系，接續之後後續引進的NX、UX車系，使Lexus得以穩居LSUV同級冠軍寶座；而品牌累積銷量更已突破13萬台，穩穩制霸台灣豪華車市場。

為了慶祝品牌邁入下個里程碑，Lexus將特推ES 200曜銀風尚型；而2023年式ES亦從即日起接受預訂。全ES 200曜銀風尚型在細節上更加精進，外觀特採霧銀塗裝水箱護罩搭配車側鍍鉻飾條，並且升級18吋曜銀鋁圈，使外觀更添年輕時尚氣息；而全新ES 300h則導入F SPORT Design型，升級配備F SPORT網狀水箱護罩、燻黑飾條、19吋燻黑鋁圈等運動化外觀套件。

還有，Lexus官網及車主服務App「Lexus Plus」也正式改版！主要全新優化網路介面，讓使用者更方便查找資訊；亦在熱賣車系NX頁面首次導入線上360度賞車功能；「 Lexus Plus」 App也同步推出全新設計，讓車主可更輕鬆便利地使用尊榮售後服務，並提供多項行車輔助資訊及一鍵道路救援功能。歡慶25週慶，即日起至9月30日止，車主回廠保修即贈Lexus口罩釦與香氛精油組，還有機會抽中UX 200菁英版、tokuyo按摩沙發、和泰Points、yoxi乘車金等驚艷好禮！