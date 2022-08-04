BMW i高速充電網 全台10站正式啟用

BMW集團電動車銷售大幅成長！今年上半年該集團全球共計售出75,891輛純電新車，相較21年成長多達110.3%。針對台灣市場，BMW總代理汎德不僅配合原廠迅即導入全新的BMW iX與i4等跨世代電能車款，未來更規劃導入全新BMW i7與BMW iX1，預期BMW i系列陣容將更為全面。

為了讓BMW電動車主擁有輕鬆愜意的擁車生活，BMW總代理汎德積極布局全台電能生活藍圖，將攜手全台經銷商陸續規劃建置14座BMW i高速充電站；目前業已陸續完成10座BMW i高速充電站，涵蓋BMW台北汎德濱江展示中心、BMW鎔德內湖服務中心、BMW依德中和展示中心、BMW大桐桃園展示中心、BMW中鎂新竹展示中心、BMW台中汎德崇德展示中心、BMW長慶南投展示中心、BMW昌一彰化展示中心、BMW台南汎德永康展示中心與BMW高雄汎德新生展示中心等據點皆已完成設置。透過BMW i直流高速充電站，例如BMW iX xDrive50最快僅需6分鐘就能完成補充100km續航里程，最高續航里程可達630公里！

汎德更針對台灣市場推出「BMW充電App」智慧服務，車主能輕鬆搜尋全台充電站點，到點後掃瞄QR Code就能啟動充電功能，並能即時查看充電狀態、充電紀錄及綁定信用卡付費，享受便利的科技電能用車生活；此外由於汎德亦已啟動跨平台整合中興電工iCharging服務，透過「 BMW充電App 」智慧服務，即可輕鬆搜尋到鄰近的第三方充電服務站點，除了上述全台據點所屬10座BMW i高速充電站，到中興電工iCharging建置的11座CCS1規格DC直流充電站點，同樣可享受超高速充電服務。