天成飯店台北館推出「微醺情人節」住宿優惠

看準七夕情人節與國旅補助商機搭配折抵1300元住宿一晚含早988元起

天成飯店集團瞄準七夕情人節商機，集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店及天成文旅-華山町自8月1日起至8月14日止，推出「微醺情人節住宿優惠」雙人成行，平日優惠價2,288元起，各館更加碼贈微醺情人禮，台北天成大飯店及台北花園大酒店每房贈特選紅酒一瓶及天成飯店集團清香蘆薈舒緩面膜，天成文旅-華山町則是加贈華山町餐酒館經典調酒及蛋糕，搭配悠遊國旅補助最高折抵1,300元，換算每房不到千元有找，為真愛永遠譜下美麗詩篇。<未滿18歲禁止飲酒>

天成飯店集團「微醺情人節住宿優惠」，戀人以優惠價入住，除了舒適客房住宿乙晚，可享翌日早餐及加贈情人好禮，情侶可選擇擁有極佳的地理優勢的台北天成大飯店，週日至週四住宿，精緻客房2,288元起，輕鬆來趟專屬倆人的幸福微旅行。鄰近西門商圈的台北花園大酒店，針對情人節提供全新改裝客房，週日至週四住宿，雅緻客房2,888元起，旅艋舺，遊西門的飯店主題，增添在地文藝氣息，再搭配科技智能管家房控系統，房客更享限定的50款免費古早味零食柑仔舖，帶給戀人們美好主題體驗。

天成文旅-華山町以貯藏華山1950為飯店發展主軸，並將飯店製酒、藏酒的元素於情人節充分展現，週日至週四住宿，華山/精緻客房2,488元起，專案加贈華山町餐酒館經典調酒兩杯及代言人寶比蛋糕，戀人相聚在此，開懷暢飲、享受無與倫比的浪漫時光。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)