夏天是私密處問題易發期 婦產科醫師：養成清潔保養習慣 別等出問題才解決

七夕情人節到了，妳是否也在期待那浪漫的夏夜約會？但近期又熱又黏的天氣讓許多女性感到困擾，西班牙女性私密領導品牌珂瑈進行線上調查，發現高達70％的女性在夏天會特別有私密處肌膚的問題，恐成為浪漫約會的變數！婦產專科林虹宏醫師表示「私密幸福是科學，不要只憑感覺」，日常就要做好清潔保養的習慣，別等出問題才解決。

林虹宏醫師表示，私密處的問題不僅是影響生理，長期更將影響自信與人際關係，最常見的問題就是「搔癢」，主要成因多是感染或是肌膚太過乾燥而造成，平時應避免長時間的悶熱，減少穿著太緊的服裝，養成正確的清潔與保養習慣，別等出問題才解決。尤其夏季有許多女孩為了穿比基尼而做雷射除毛，術後更要更注意保濕照護。

婦產專科林虹宏醫師表示，女性私密處的問題從青春期前、成年、懷孕期間到熟齡更年期大不相同，日常就要做好清潔保養的習慣。圖／業者提供

女性一生的課題，每個時期「酸鹼」大有不同

私密處的清潔與保養可以說是伴隨女性的一生，林虹宏醫師也分享，從青春期前、成年、懷孕期間，到熟齡更年期，pH值會有所改變，遭遇的私密相關問題也大不相同，清潔與保養的方式也當然會有變化：

3~12歲青春期前幼童：小女生衛生觀念相比成人來說較不成熟，在外如廁清潔不足、跑跳流汗悶熱，容易造成私密處感染，是家長需要注意的重點！而且初經來之前女性的私密處pH值約為7呈現中性，挑選適合幼童的私密清潔用品顯得更加重要。

初經後的成年女性：女性私密肌為弱酸性，日常就做好私密的清潔，根據個人狀況也可以使用保養品，維持私密處的良好環境，減少感染發生的機會。

經期期間或感染時期的女性：經期期間、性行為後與感染時期的女性私密處pH值會略高於平時，且有機會需要擁有抗菌功能的產品，或使用含有益生元的配方平衡私密處。若有感到不適，建議先看醫生，並且搭配合適的私密清潔與保養品。

熟齡與更年期的女性：更年期時由於雌激素的分泌逐漸減少，私密處pH值會提高，逐漸變成中性，導致更年期婦女發生尿道感染頻率較高，也更容易遇到私密處乾澀的問題。

西班牙第一品牌珂瑈正式登台，提供女性幸福的私密科學

西班牙女性私密保養領導品牌「Cumlaude Lab珂瑈」，「Cumlaude Lab珂瑈」針對不同時期女性的私密保養需求，提供多樣化的產品選擇，不管是青春期前的幼童、成年或熟齡女性，都可以找到適合的清潔與保養品：

「蓓蕾潔浴凝露」（250ml，建議售價 $580）：適合幼童中性pH值，是女孩們的第一瓶私密清潔首選，富含錦葵、牡丹、金盞花和酸橙樹等天然植萃，具舒緩、軟化及清爽潤膚的功效，帶有清新花草香氣。

「潤澤潔浴凝露」（500ml，建議售價 $750）：pH值為弱酸性，與成年女性私密處相似，適合每日使用的私密肌潔浴凝露，添加活性保濕成分，加強針對私密肌的保濕及防護，溫和清香滿滿儀式感。

「賦活潔浴凝露」（500ml，建議售價 $800）：pH值7.0符合熟齡女性私密肌的酸鹼度，適合更年期與熟齡期女性日常使用，賦活肌膚的保濕柔軟與幸福。

「舒緩保濕噴霧」（75ml，建議售價 $750）：快速方便的瓶身設計可360度均勻噴灑，快速滋潤私密肌，有助於減緩外陰部區域乾燥不適，適合私密肌術後保養。

「舒緩保濕噴霧」（75ml，建議售價 $750）：快速方便的瓶身設計可360度均勻噴灑，快速滋潤私密肌。圖／業者提供

西班牙女性私密保養領導品牌「Cumlaude Lab珂瑈」，將於8月3日正式在台開始預購，預購期間(8/3~8/14)下單享全館不限金額免運費，加入會員還可有 $100元購物金。更多關於「Cumlaude Lab珂瑈」的品牌與優惠資訊，請見台灣官網：https://www.cumlaudelabtw.com/。