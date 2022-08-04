用美食「胃」勞老爸 淡水將捷金鬱金香酒店 推父親節餐飲優惠

一年一度父親節即將到來，新北淡水將捷金鬱金香酒店即日起至8月31日，推出適合闔家歡聚的父親節餐飲專案，款待爸爸們品嘗星級美饌，同時也提供西式料理以及中式桌菜常溫外帶/外送服務；另外，酒店L樓河畔餐廳現為「英法美食季」期間，加碼祭出父親節（8/8）當日午晚餐，每位賓客皆享88折優惠，透過各式美味料理、多元用餐方式選擇，陪伴爸爸共度美味的佳節時光。

為歡慶父親節，將捷金鬱金香酒店即日起至8月31日期間，推出十人中式桌菜饗宴，每桌NT$8,800+10%，加贈精選紅酒乙瓶、果汁無限暢飲以及熱茶供應。「將捷迎賓六品碟」包含五味鮑魚、紹興醉翁雞、起司烏魚子、泰式冰卷、蟲草海蜇絲，以及柚香蓮藕，為精心準備迎賓珍饌， 主菜則主打「乾隆極品佛跳牆」、「海棠咖啡豬肋排」與「秘露豆撈鮮鱸魚」為宴會廳主廚團隊招牌料理，以及為父親養氣補身的「十全藥膳烏骨雞」，搭配「金沙臘腸時蔬飯」等共八道美味佳餚，滿足辛勞爸爸們的味蕾， 預約專線：02-2620-3968。

此外，酒店延續今年母親節檔期提供有 常溫外帶/外送服務，推出包含「河畔餐廳-西式料理」4人份NT$1,888（內含蒜香豆鼓鮮蝦、天使義大利麵、奶油松露野菇湯、爐烤整尾鱸魚），以及「宴會廳-中式桌菜」6人份NT$2,888（內含剝皮辣椒燉雞盅、海棠咖哩戰斧豬、金湯翡翠石榴球共 7 道經典料理） ，廣受好評、CP值超高的經典料理，須於 3 天前（不含假日）來電預訂，取貨時間為 11:00-12:30/16:30-18:00，訂購專線：02-2626-9970。

位於將捷金鬱金香酒店L樓的河畔餐廳，本季推出全新菜單「英法美食季」，餐檯上供應各式英法風味料理， 主餐點部分推薦「油封鴨腿與馬鈴薯」、「法國普羅旺斯香草鱸魚」，每位收費 NT$999+10% 起，父親節 （8/8） 當日午晚餐每位賓客皆享88折優惠， 期待父親節帶給顧客異國風味餐點選擇，享用美味後與爸爸漫步千坪草坡，眺望淡水河岸及觀音山，陪伴爸爸共度佳節時光！訂位專線：02-2626-9970。

【2022父親節常溫外帶】即日起至08/31（三）

「河畔餐廳-西式料理」NT$1,888/4人份

組合內含有：蒜香豆鼓鮮蝦、天使義大利麵、奶油松露野菇湯、爐烤整尾鱸魚。

「宴會廳-中式桌菜」NT$2,888/6人份

組合內容：迎賓前菜四喜碟、海棠咖哩戰斧豬、秘露豆撈鮮鱸魚、剝皮辣椒燉雞盅、金沙臘腸時蔬飯、南湯翡翠石榴球、精緻巧作美味點。

※注意事項