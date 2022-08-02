台中日月千禧酒店 父親節饗宴滿足爸爸味蕾

迎接父親節獻上讓爸爸會心一笑的好禮，與老爸共享大餐絕對能為佳節留下難忘的回憶。台中日月千禧酒店各餐廳獻出各具特色的饗宴、專案，提供佳節歡聚多樣的選擇。3F饗樂全日餐廳8月6～8日午、晚餐端出爸氣饗樂半自助百匯，每位成人988元～2,388元，以東南亞風味美食款待爸爸，且兩位(含)以上成人、用餐前一天來電訂位，可享每組訂位一客餐點半價再贈送平日四人同行一人免費券一張，此優惠餐點半價以同桌最低成人餐價計算，需另加收原價一成服務費，每餐期限量30組，不與其他優惠併用，免費券限下次消費使用、使用方式依券面規範。

24樓極炙牛排館8月5日晚餐及8月6～8日午、晚餐時段獻出熟成精粹父愛饗宴套餐。主廚何元嘉以煙燻料理手法結合頂級食材、獻出別具特色的佳餚、滿足爸爸味蕾。其中主菜的部分提供紐西蘭小羔羊里肌「尼斯式」；西班牙頂級橡實伊比利肋眼上蓋；美國大奧瑪哈極佳級菲力牛排(6oz) ；澳洲全和黑毛和牛肋眼(6oz)；加拿大波士頓活龍蝦(800g)等七選一，肉品主菜皆用高山櫸木熱燻後高溫炙燒，不僅呈現完美肉質，飄散櫸木香氣、以及威士忌麥香甜味。

唐寧茶肉桂香橙燻干貝。 圖／台中日月千禧酒店提供



此外，開胃小品「唐寧茶肉桂香橙燻干貝」主要運用低溫冷燻的烹調技巧。唐寧茶、肉桂、柳橙的香氣襯托出干貝的鮮甜，且干貝上堆疊蠶豆泥、焦糖鳳梨、西班牙臘腸以及薩丁尼亞薄脆餅，不僅昇華風味、豐富口感層次。前菜結合三款珍品，其中「煙燻香草鮭魚」選用厚實肥美的紐西蘭國王鮭，以高山櫸木冷燻後佐上酪梨明太子乳醬以及香草，滋味清爽和諧；「鴨肝塔」嚴選法國百年廠牌路其Rougie鴨肝，以傳統法式作法呈現出鴨肝的綿密細緻，且配上無花果以及蒙地拿陳年酒醋，美味加分；「飛利普藍泳蟹肉魚子醬」，巧搭蟹肉的鮮美、魚子醬的海味以及青蘋果的酸脆，風味令人驚豔。

父親節套餐前菜。 圖／台中日月千禧酒店提供



其他菜色還包括湯品「法式龍蝦湯」、熱前菜「海鱺魚」、甜點、法式小點、咖啡或茶，依主菜選擇每人2,780元～4,880元，凡點用父親節套餐，可享加購當季紅白酒單杯套組88折優惠。24樓極炙牛排館父親節專案8月8日不搭配信用卡及其他飯店優惠。禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

欲了解更多活動訊息，請至台中日月千禧酒店官網http://www.millenniumtaichung.com.tw或Facebook官方粉絲頁查詢。