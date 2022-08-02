台北遠東香格里拉歡慶父親節

美食美酒造型蛋糕巴結老爸

迎接即將到來的父親節，台北遠東香格里拉準備各式美食美酒孝親提案，讓爸爸們盡享儀式感十足的五星級食尚饗宴，位於飯店38樓的馬可波羅酒廊特別於8月7日推出半自助式週日早午餐，除了沙拉吧、開胃菜和湯品外，還可以任選一道主菜，包含牛排、各式蛋料理等多樣主餐選擇，每位980元，讓老爸享受幸福滿滿的週日時光。The Cake Room也以旅行為主題設計三款父親節造型蛋糕，不僅外型吸睛，風味更是獨特，每個1,288元起，需事先預訂，電洽(02) 7700-3155。

台北遠東香格里拉推出父親節蛋糕-捍衛戰士老爸，巧克力歐培拉(7吋 NT1688)。圖／台北遠東香格里拉提供

馬可波羅酒廊 週日早午餐

歡慶屬於老爸的日子，馬可波羅酒廊特別於8月7日推出週日早午餐，和老爸一邊悠閒享用豐盛早午餐，一邊欣賞群山圍繞的台北高樓美景，享受難得的親子時光。每位980元外加一成服務費，8月7日上午8:00-12:00限定供應，訂位請洽：(02)7711-2080。

夏日池畔野餐派對 父親節限定特調暢飲

父親節前的週末(8月6日和7日)特別於池畔酒吧加碼供應父親節限定水果風味威士忌調酒，包含芒果威士忌特調和莓果威士忌特調，讓爸爸們開心暢飲，盡享歡樂夏日時光。「夏日池畔野餐派對」住客成人票價500元，孩童300元；其餘成人賓客999元，孩童499元，以上均含無限暢飲軟性飲料與特調、台灣啤酒及一份餐點，另可加購限量夏日野餐籃，每份2,680元，包含喜舖CiPU繽紛帳篷，野餐籃內含炸蝦加州壽司、經典總匯三明治、杏仁達克瓦茲等七種甜鹹點，再享一瓶迷你酩悅香檳。泳池開放時間：每週六日下午3:00-7:00，需三天前預訂，預訂專線：(02) 7700-3111。