霈方國際攜北醫楓杏醫療服務隊　澎湖義診

出身澎湖的傑出企業家霈方國際董事長 呂慶盛，深愛這塊土地，長期以來持續以各種公益活動支援家鄉、回饋鄉里。有感於離島及偏鄉地區醫療資源相對匱乏，今年7月攜手臺北醫學大學楓杏醫療隊前往澎湖舉辦偏鄉義診，透過專業醫療診治及衛教宣導，以實際行動守護離島偏鄉居民的健康。

澎湖出身企業家回饋鄉里

深耕台灣21年的百貨精品專櫃美容集團「霈方國際」，秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，持續以行動力關懷台灣這塊土地，近年以婦幼關懷、偏鄉關懷及急難救助為公益重心，積極投入各項社會關懷活動，尤其對於離島的照護與關懷更是全心回饋。

出身澎湖的霈方國際董事長 呂慶盛及副董事長 呂美珍，對於鄉里有一份使命感，有感於離島資源的相對匱乏，長期以來持續以各種公益活動支援家鄉。2021年針對澎湖偏鄉4所學校，以優良期刊贈閱的方式，提供孩子最實質的閱讀資源；2022年6月心繫澎湖幼童健康，以行動力挺三總澎湖分院醫護團隊，捐贈澎湖三總2部兒童型「高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）」。今年7月，進一步攜手北醫大楓杏澎湖醫療服務隊，送愛到澎湖，舉行醫學體驗營、巡迴義診及家庭訪視活動。

霈方國際攜手北醫舉辦澎湖義診

北醫楓杏醫療隊長期深耕澎湖服務，已是第十二年前往澎湖舉行巡迴義診、家庭訪視及醫學體驗營活動，致力於把醫學教育、醫療資源帶到澎湖、傳遞正確衛教知識。

7月28日在澎湖紅羅社區活動中心舉辦服務員授服典禮，象徵成為一位服務員的榮耀，接下了服務的使命。霈方國際贊助本次服務計畫五十萬元整，董事長 呂慶盛親自返澎參與授服儀式，期盼透過舉行醫學體驗營、巡迴義診及家庭訪視等活動，造福離島居民，為社會盡一份心力！

北醫楓杏醫療隊長期深耕澎湖服務，今年已是第十二年前往澎湖舉行巡迴義診、家庭訪視及醫學體驗營活動。圖／霈方國際提供

7月30日義診首日，臺北醫學大學林建煌校長和霈方國際股份有限公司呂慶盛董事長也特別前往西鄉鼎灣活動中心一同參與義診活動，除了關心澎湖居民，更稱讚北醫服務員的專業以及熱誠。

呂慶盛董事長表示：「很開心能夠回到自己的家鄉參與這麼溫暖且有意義的活動，因為從小在澎湖成長，深切了解離島資源相對的缺乏，很榮幸這次能攜手北醫大楓杏服務隊，為家鄉盡一份棉薄之力，期望透過巡迴義診，照護離島偏鄉居民的健康，並傳遞正確的保健知識。」

霈方國際兩位創辦人白手起家，投入美容保養事業至今21載，胼手胝足，不斷摸索、堅持努力，才能有今天的成就；事業有成後更加珍惜身邊所有，時常帶頭捐款或參與公益義舉。對於養育自己的家鄉更有著濃得化不開的情感，總是在澎湖關懷上毫不藏私、全心回饋。

臺北醫學大學林建煌校長(右五)和霈方國際呂慶盛董事長(右三)，特別前往西鄉鼎灣活動中心，一同參與義診活動。圖／霈方國際提供

牙醫師及牙科助理認真的為居民進行口腔健康檢查。圖／霈方國際提供

聚焦偏鄉與婦幼關懷 善盡回饋社會之責

深耕台灣21年的美容保養集團「霈方國際」，是首家打入百貨專櫃市場的本土品牌，以創新產品研發力拿下許多海內外大獎肯定、並成功IPO上櫃，寫下精彩戰績。自成立以來便致力推動「美」的事業，公司實力集產品、銷售、頂級護膚與服務為一體，充分滿足消費者對美的需求。近年來更致力打造大健康產業，2022年正式跨足醫美領域，持續佈局全方位美容產業，以打造「華人第一美容保養集團」為願景，帶來最佳的美麗健康對策。

霈方國際不僅在事業上交出漂亮成績單，多年以來，在董事長 呂慶盛及副董事長 呂美珍的大力推動下，更積極於投入社會公益，秉持「美創、科學、心價值」的精神，舉辦各種公益活動、關懷偏鄉弱勢。近年，集團公益重心聚焦於鄉里關懷與婦幼照顧上，未來將持續投入醫療或偏遠地區兒童、婦女等弱勢團體的支持工作，期盼拋磚引玉，連結更多資源，攜手啟動美好的改變，帶動社會正能量。

關於霈方

霈方國際股份有限公司成立於2002年，2017年掛牌上櫃(股票代號﹕6574)，成立以來深植「美創、科學、心價值」的企業文化，持續以最好的產品與服務，打造最符合台灣及亞洲女性需求的肌膚保養美學，並以打造「華人第一美容保養集團」為願景，全方位呵護亞洲女性的健康美麗。