黑澀會美眉妖嬌推薦「假乳」 燕麥奶旋風席捲全台

近年來全球消費者健康意識抬頭，飲品重視的不只是味蕾的美味感受，更加注重天然、養生及健康導向。越來越多民眾喜愛飲用豆奶等傳統植物奶，《我愛黑澀會》中有著「南霸天」稱號的美眉妖嬌代言的「假乳」旋風席捲全台，造成搶購熱潮。

《我愛黑澀會》中有著「南霸天」稱號的美眉妖嬌代言的「KOKEN OAT燕麥奶」，受到民眾的追捧。圖／KOKEN OAT燕麥奶提供

妖嬌表示，由於乳糖不耐症因素而不敢喝乳品，而接觸到「KOKEN OAT燕麥奶」時心中仍有存疑，但經由業者耐心說明後才得知原來「燕麥奶」非奶類而是純素飲品，且富含豐富植物纖維、Omega3與蛋白質成份，對於必須經常節制飲食的她而言真的是一大福音。

妖嬌代言「KOKEN OAT燕麥奶」後，再也不用再羨慕親友們享受牛奶鍋、喝鮮奶茶與拿鐵的樂趣了，現在她也可以開心大啖燕麥奶蔬食火鍋而不會感到罪惡感，充份感受到生活的美好與價值。

而燕麥奶的香醇清爽口感、健康營養等產品優勢，在全球植物蛋白飲料市場掀起一波「燕麥」新浪潮。「KOKEN OAT燕麥奶」順應健康新潮流，採用優質芬蘭原裝進口燕麥與獨家兩道水解工序，還添加豐富Omega3的芥花油，研發出足夠讓顧客印象深刻的產品，摸索出「味覺的記憶點」。

面對市場上消費者越喝越健康、口味專一化的的趨勢越加明顯，相較於傳統牛奶，燕麥奶擁有豐富的膳食纖維、低脂低卡等獨特性，在年輕消費族群中大受青睞，成為「健康、輕食、環保」代名詞。

燕麥奶擁有豐富的膳食纖維、低脂低卡等獨特性，受到大人小孩喜愛。圖／KOKEN OAT燕麥奶提供

根據社群網路資料庫觀測指出，網友們挑選燕麥奶的5大理由，一、口感質地：香醇濃郁、口感滑順、擁有濃濃的穀物風味及燕麥香。二、吃素環保：純素飲食、低碳環保、環境友善、永續愛地球。三、營養價值：蘊含豐富植物纖維、蛋白質 。四、代替牛奶。五、脂肪含量低、適合輕食族。

KOKEN OAT燕麥奶表示，好的水質與值得信賴的品牌，絕對是消費者提升對產品信任度的最佳條件。因此就從一瓶KOKEN燕麥奶開始展開美好的一天，喝出藝術、吃出時尚、活出美好。

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