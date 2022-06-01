冠軍麵包分享會在百城機械 不畏疫情業者出席踴躍

文/葉圳轍

為積極培育台灣烘焙業人才，中華民國糕餅公會全國聯合會(簡稱糕餅全聯會)，特別邀請今年法國2022「路易樂斯福麵包大賽（Coupe du Monde de la Boulangerie，Coupe Louise Lesaffre）」獲得冠軍的台灣團隊，巡迴北中南舉辦分享會，將冠軍麵包製作心得傳授給國內烘培業者；南部場次分享會，今(1)日下午在包餡成型機大廠-百城機械舉行，南部烘焙業者不畏疫情，有近百人前來朝聖，臺南市長黃偉哲也特地趕來致意，場面熱絡。

糕餅全國聯合會舉辦「冠軍麵包分享會」，南部場吸引近百位糕餅師傅進場觀摩、交流技術。圖為與會貴賓與麵包冠軍師傅合影。圖/葉圳轍

路易樂斯福麵包大賽是烘焙界著名的國際競賽，能夠得獎，等同取得國際級技術認證；今(2022)年台灣團隊由教練吳武憲領軍，帶領藝術麵包選手徐紹桓、甜麵包選手李忠威、法國長棍麵包與歐式特色麵包選手武子靖等參賽。

該競賽經過激烈角逐，台灣隊憑藉團隊合作、過去參賽經驗與時間掌握等因素，打敗法國、丹麥、荷蘭等烘焙強國，奪下團體賽冠軍，表現亮眼。

今日在百城機械舉行的南部分享會，教練及三位冠軍選手都現身說法，重新演繹競賽歷程、心得及未來傳承計劃，現場並製作得獎作品，將技術無私傳授給南部烘焙業者。

黃偉哲市長與麵包冠軍師傅及教練合影。歐式麵包師傅武子靖(左起)、藝術麵包師傅徐紹桓、臺南市長黃偉哲、教練吳武憲、甜麵包師傅李忠威。圖/葉圳轍

糕餅全聯會理事長周子良透過視訊致詞表示，感謝三位麵包冠軍師傅及教練無私的奉獻與傳承，協助將台灣烘焙技術邁向國際。冠軍團隊日前更獲蔡英文總統召見，以讚許其輝煌成就。周子良同時也感謝百城機械提供這麼好的場地與設備，讓業者有交流互動的機會。

臺南市長黃偉哲與會表示，三位冠軍選手及教練，利用台灣食材製作色香味俱全的麵包，揚名世界，讓世界看台灣的烘焙技術，是名符其實的台灣之光。

冠軍麵包師傅現場呈現獲獎的作品。圖/葉圳轍

該分享會場地及器材由百城提供，製作麵包的食材則由豐盟麵粉、統清、福市企業…等多家公司贊助；百城機械是食品自動包餡成型機的專家，在包餡機領域已耕耘近30年，產品曾榮獲國家創作發明銀牌獎，總經理蔡承諺更獲「台灣食品科學技術學會」頒發「傑出食品企業家獎」肯定，機械產品行銷全球超過70個國家，品質服務受到業界肯定。

百城的經營優勢是機械、模具都是自行開發設計，性能與日本進口機種相較毫不遜色，尤其零件充足、在地供應、維修迅速，提供客戶全年無休的服務，即使不是百城的機械，該公司亦會提供技術或零件支援，確保客戶旺季時產線機台不斷線，提高投資效益。

百城機械目前能提供產製各式冷凍調理食品、包子饅頭、烘焙類食品、麻糬類食品…等各式食品自動包餡成型機，及一貫作業生產線之整廠規劃設計。

該分享會受到烘焙業者的重視，除了全聯會理事長周子良、秘書長曾雅玲外，南部縣市糕餅公會也都出席相挺，與會包括有：台南市直轄市糕餅公會理事長沈旺成、台南市糕餅公會理事長盧禮泉、嘉義縣糕餅公會理事長許家銘、嘉義市糕餅公會理事長賴堃樑、高雄市糕餅公會理事長潘世貞、高雄市大高雄糕餅公會理事長曾竣源、屏東縣糕餅公會理事長陳俊龍、彰化縣糕餅公會理事長詹炳昌等。業界出席的有：豐盟麵粉董事長郭信宏、總信食品經理蔡政勳、福市企業董事長張大陸、富樂夢副董事長沈青縈及明新食品副總經理許文壽、馬可先生經理陳信融等。