M2微商城 推私域流量MGM行銷 新會員機增4倍

因應自媒體時代來臨，時下網紅、KOL、團購主的分享式口碑行銷，帶動從電商到「微商」的信任銷售新趨勢。EC新創品牌「美萃思」以深耕台灣10年以上的電子商務實戰經驗，搭載品牌使用率極高的LINE官方帳號，推出「M2微商城」開店平台，為電商私域流量MGM（Member Get Member）行銷，開啟一道新的曙光。

美萃思持續致力於電子商務網路系統開發，在電商私域流量層面不斷推陳出新，打造最好用的MGM分銷導購系統，能讓會員主動替品牌宣傳，這可以說是對品牌最至高無上的肯定！而推行人拉人的微商行銷，需要具備兩大關鍵：一個是推薦機制要很方便，另一個就是獎勵機制要很誘人。M2微商城掌握MGM流量密碼，同時結合靈活又便利的LINE和分銷獎勵吸引既有會員，使他們更有動力推薦好友加入，讓會員成為品牌最好的口碑行銷！

M2微商城讓用戶隨時以手機操作，不受時間、地域限制十分便利，只要簡單兩步驟「先按下商品分享，再選擇LINE好友」，即可送出商品推薦訊息。使用M2的商家，除了享有方便的推薦機制外，在獎勵部分還有三大誘因：

成功推薦好友加入，就可獲得邀請獎勵。 好友立即享有限時折扣，可以折抵消費。 品牌可設定多層分銷獎金，讓會員主動持續幫你做宣傳！

M2微商城方便的推薦機制與層層誘因的推薦獎勵，促使MGM導客渠道正向循環，讓品牌突破舊有電商會員數增長緩慢的狀態，在新會員成長的速度上，直接飆升為過往的4倍！

美萃思持續為電商深掘MGM導客渠道，執行長劉國良對於發展MGM微商行銷有獨到的見解：「還記得參加2021台灣社群行銷年會時，講者提到『我們不捕魚了，我們養魚吧！』，宣告電商該重視私域流量經營的重要性。」於是開始思考私域流量經營的下一步，就是MGM行銷，靠著魚池中的魚來吸引更多魚加入，那魚數就有機會倍數成長。

而M2微商城最重要的MGM媒介就是LINE，因為在台灣社交發展，不一定會有朋友的手機號碼，但通常會有LINE好友，這就是MGM傳播的關鍵！所以M2套入微商分銷的概念，透過獎勵讓魚池中每條魚都充滿活力，呼朋引伴自發性加入推廣，讓會員主動替品牌宣傳。

參與M2微商城的品牌店家K-WAX凱閎國際，是MIT台灣知名汽車美容材料商，提供汽車蠟等汽車美容用品，凱閎國際執行長曾聖凱表示：「透過直播、社團及官網發佈『推薦好友分潤計畫』活動，使分潤機制成為誘因，吸引既有會員主動拉朋友加入會員。比過往透過廣告來開發新客，來的快又划算，同時也帶動訂單轉換率的成長，很值得推薦。」

M2微商城一鍵串連LINE從推薦好友到即時直播的九大功能，讓品牌行銷完整融入LINE生態圈，還有LINE官方獨家回饋的LINE POINTS給店家會員。現在，每個月M2都會舉辦兩場線上說明會，帶店家實際體驗MGM行銷導客渠道，挖掘品牌的潛在流量與商機！

M2微商城開店平台 https://m2line.shop