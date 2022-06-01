7/9新北淡古演唱會卡司曝　金曲歌手盧廣仲、魏如萱開唱

「港動淡水」系列活動場場秒殺，獲得大眾的熱烈支持。其中，最受矚目的7月「光音淡水」演唱會於今（1）日公布歌手名單，由入圍第33屆金曲獎的盧廣仲、魏如萱領銜開唱，超過10位的實力派歌手一起嗨爆古蹟！

新北市立淡水古蹟博物館將於7/9（六）14：00至20：00在淡水海關碼頭舉辦「光音淡水」演唱會，邀請入圍第33屆金曲獎最佳華語男歌手獎的盧廣仲、女歌手獎的魏如萱及曾獲三金大獎的乱彈阿翔輪番開唱，另也邀請大支、B.T.O.D、原子邦妮、吳獻、聲林之王陳景皓、南畯鵬、九九及淡水大專院校的音樂社團齊聚古蹟，一同歡慶淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年。除了在淡水海關碼頭的演唱會之外，7月每週還會在淡水紅毛城與前清淡水稅務司官邸（小白宮）舉辦各種主題活動，包括街舞快閃演出、異國舞蹈體驗、阿卡貝拉、戶外瑜珈、特色市集及草地野餐派對等，並將獨家推出「水路微旅行」，讓大家搭乘遊艇欣賞淡水河流域的古蹟文化風貌，敬請期待。

「光音淡水」演唱會將由入圍第33屆金曲獎的盧廣仲、魏如萱領銜開唱。

文化局長龔雅雯表示，今年適逢淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，市府自年初起就推出「港動淡水」系列活動，月月都有精彩的展演內容，讓全民在古蹟中體驗1862年的開港盛況。而7月即將重磅登場的演唱會，延伸去（110）年12月的活動，在淡水古蹟博物館打造夏日以音樂為主的「光音淡水」活動，冬日以光影為主的「光映淡水」活動，兩大活動結合「新北五大美學廊帶－藍天海岸古蹟文化」品牌，讓文化資產融入大眾生活，推動城市美學。

淡水海關碼頭現正展出以淡水開港通商的歷史事件打造成大型遊戲場景為主題的「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」，利用手機及現場的闖關互動遊戲來解鎖各個關卡，互動性十足。「臺灣女婿馬偕 斜槓家族特展」也同步展出中，歡迎有興趣的人前來參觀，詳細內容可上www.wharf-velous-tamsui.com