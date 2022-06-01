康生家電品牌館於全聯PX Go正式開館

小型按摩器材專家CONCERN康生健康科技，5/27正式在全聯 PX Go! 開設品牌館。CONCERN康生「按摩家電品牌館」全力滿足消費者在按摩器材、運動健身、美容美體等類別的網路購物需求，品牌全線商品將陸續在品牌館上架。歡慶品牌館開館，即日起至6/9祭出開幕慶優惠活動，眾多商品在PX Go! 品牌館下殺最低價，並提供滿額贈福利點數等多重優惠；同時，為迎接盛夏搶攻夏日商機，品牌夏日新品限時優惠！

小型按摩器材專家CONCERN康生健康科技，以「愛，隨時都在」作為品牌核心思想，自創立以來，本著「取之於社會，用之於社會」的「善」之信念，時時關注著民眾的需求。自全球疫情開始延燒以來，許多人逐漸減少外出，為了使消費者能更便於購買品牌商品，康生進駐各大百貨、購物中心，開拓線上、線下通路，成為業界通路最多的按摩器材品牌。再者，為了讓待在家的消費者，可以透過康生的按摩器材、運動器材增加家人的互動。本次於全聯PX Go!開設品牌館，增加消費者接觸品牌的機會，貼近人們生活圈，讓康生與全聯攜手把幸福傳遞給消費者。

康生進駐全聯拓展線上線下通路。圖/康生健康科技 提供

歡慶CONCERN康生品牌館開館慶，「CONCERN康生按摩家電品牌館」祭出熱銷商品與新品優惠！5/27-6/9開館慶期間獻上「主打品下殺最低價」、「全館商品最低4折起」、「滿額贈福利點數」等多重優惠。滿2000就有1000福利點數，是最快累積全聯點數的方法，讓消費者可以用最優惠的價格，享受康生的按摩器材。此外，6/3-6/9限時優惠，能以最低折價格將品牌夏日新品下單帶回家！另外，6/12-6/16「PX Go!全聯線上購」臉書抽獎送筋膜槍。