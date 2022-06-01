憑身分證！發音對中「這三字」躺岩盤浴招待日本和食

學生同樂第二人半價

為迎接端午連假，位於新竹的福湯岩盤浴推出端午節加碼活動，只要姓名發音對中「這三字」任一字，購買門票就送日本和食餐點抵用券，躺完岩盤浴直接爽吃一頓，快來看看自己有沒有中獎！即日起至6月5日，姓名任一字發音為「ㄉㄨㄢ」、「ㄨˇ」、「ㄐㄧㄝˊ」，即享購買福湯岩盤浴門票贈「WIRED CHAYA 茶屋新竹湳雅店」餐點抵用券，直接現賺100元，犒賞自己就趁這一波！此專案限本人適用，需出示身分證或健保卡等證件，此優惠不得與其他優惠方案併用。

WIRED CHAYA茶屋新竹湳雅店限定─松露野菇元氣個人鍋。

若名字沒有對中也不要太難過，福湯岩盤浴於6月1日起推出「学生の夏休み」活動，只要是學生身份，並持本人有效學生證或准考證，即可至現場購票並享有兩人同行第二人半價優惠，活動不限平、假日，7月15日前持相關證件皆可享有此優惠，暑假期間人潮眾多，建議提前線上預約體驗。

值得一提的是，桃竹苗首家WIRED CHAYA茶屋，打造新竹全新聚會場所，「WIRED CHAYA 茶屋」自2017年7月的東京首店出發，將享用美食、甜食療癒及閱讀交流三項功能融和，並以和洋混融方式重新定義廣受顧客喜愛，延續台灣其他分店以傳統精神一汁三菜為基礎加入創意及美味的經典菜色，呼應大魯閣湳雅廣場親子友善的空間，並且開發新竹湳雅店獨家菜單：提供給孩子日系漢堡排、天婦羅烏龍麵及炸蝦可樂餅兒童套餐；新竹湳雅店更推出全球首座外帶咖啡吧檯，主打甜甜圈鬆餅義式冰淇淋，純米製作搭配義式香草冰淇淋，口味清新、內餡鬆軟外皮酥香。除了讓孩子們吃得開心的餐點，義式冰淇淋提供大人味的烏龍茶、小山園抹茶、橄欖油等口味。業者表示，品嚐美味不分季節，WIRED CHAYA茶屋「必定能讓全家大小都流連忘返!」

提供大人覺得美味、小朋友吃得安心的桃竹苗首家WIRED CHAYA茶屋。

「福湯岩盤浴」 詳細資訊

地址：新竹市北區湳雅街91-2號B1。營業時間：24小時 (6/30前營業時間為09:00~24:00，7/1起恢復24小時營業)。詳細資訊：官方Facebook：https://www.facebook.com/Formosa.stonespa。Instagram：https://lihi1.com/6ZSCV

「WIRED CHAYA茶屋新竹湳雅店」詳細資訊

地址：新竹市北區湳雅街91-2號B1。營業時間：週一到週日11:00~20:00。詳細資訊：Instagram：https://www.instagram.com/wired_taiwan_official/