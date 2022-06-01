豐原第一豪宅「久樘宸陽」以藝會友 雕塑展進駐會館

中部建築業帶起的藝術風潮至今方興未艾，已然普及、深化到民眾的日常生活。位在豐原的「久樘宸陽」接待會館正舉辦藝術雙聯展，其中一件作品未來將收藏在「久樘宸陽」公設空間中，為藝術走在建築前頭的案例再添一樁!

由國璽藝術中心策展的《林國瑋・海至雙聯展》本周將於「久樘宸陽」豐原會館展出，雕塑藝術家林國瑋關注生態環境保育議題，擅長以女性溫柔形象為主題創作，本次創作作品體現「穿戴」的概念，隱含著包容與保護的寓意。

其中一座名為《馴馴趾尖式》的雕塑作品，呈現出馴鹿泰然樣貌與融化冰山的瀕危衝突，讓人深刻反思環境劇變下，居安思危的重要性。而這件作品未來也將會收藏在「久樘宸陽」的社區空間中，久樘開發總經理陳俊維表示，這件作品對觀者的視覺衝擊反差極為強烈，反映出人類對於身處極端氣候、岌岌可危的外部環境仍不自覺，希望藉由藝術品呈現的美學感與深遠寓意帶入社區的精神文化中，賦予空間馳騁的生命力。

另一位藝術家海至展出的光鹿系列油畫，則是呈現出溫暖與勇氣，在疫情之下，希望帶給觀者撫慰與療育的心靈陪伴。

今年初開案的「久樘宸陽」基地位在豐原愛國街，規劃2棟地上15層四拼產品，以三、四房為主力，產品定位偏向首換型客層，近一年實登價格落在36萬元，最高成交達38.9萬元，據聞還有單價近40萬元的成交紀錄尚未揭露，居豐原區預售屋之首，不過與台中市北屯區新近推出的預售案相比，仍極具價格優勢。

「久樘宸陽」行銷協理林德信表示，為迎合豐原企業二代的購屋喜好，本案規格皆以換屋型豪宅等級配置，如戶戶雙主樹、跳島景觀陽台、前後複層Low-E節能玻璃、中空樓板以及廚餘冷藏壓縮設備…等，在豐原當地都是少見的高規格配備。而久樘開發將藝術作品導入社區，也是讓社區更增價值的一大優勢。

《林國瑋・海至雙聯展》即日起展出至8月23日止，觀賞展覽採預約制，預約請洽04-25299819「久樘宸陽」接待會館。