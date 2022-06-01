抗疫出遊 奧丁丁推私人登山、出海包團 一人成團

Omicron疫情自年初至今持續升溫，中央流行疫情指揮中心更於四月底宣布民眾需打滿三劑疫苗方可參團出遊，不少民眾旅遊計畫因而取消。而奧丁丁體驗在三月底本土疫情爆發前夕就已率先推出私人登山包團服務，近期也推出牛奶海遊艇包船行程，再加上沙灘車等VIP一對一服務，讓喜歡戶外旅遊、登山健行的民眾可偕同親友揪團安心出遊，奧丁丁體驗彙整眾多特色小團行程，最低一人即可輕鬆成團，提供民眾無須併團、零陌生接觸的安心旅程。

隨著本土疫情攀升邁向高峰，國旅市場浮現新常態—小團出遊、旅宿包棟兩大趨勢躍升國人出遊新型態。看準安心旅遊市場潛力，奧丁丁集團集結旗下兩大事業體奧丁丁體驗（OwlTing Experiences）與奧丁丁揪你（OwlJourney）推出防疫旅遊專區，最低一人起成團，涵蓋精選山岳健行、牛奶海包船、VIP一對一服務等多項包團行程，以及適合親子出遊、悠閒度假的包棟旅宿，提供民眾零陌生接觸的多元選擇，與親友一同安心出遊。

根據奧丁丁體驗統計數據指出，私人登山包團服務於上線首月便創造相較往年同期業績成長達六成，其中最受民眾歡迎的熱門山岳包含新手友善的台灣第一高峰玉山，以及難度較高、需專業嚮導協助的北大武山。奧丁丁體驗行銷業務經理紀怡伶表示：「以往民眾須自行搜尋比較各家合法登山社，來回確認行程細節與費用，不但耗時費力，有時更缺乏保障。奧丁丁體驗推出的登山包團行程皆由長期合作的登山嚮導所帶領，並提供免背公裝、登山裝備、行程接駁等客製化服務，為市面少有的精緻登山包團服務，深受民眾及山友好評，更在防疫期間為民眾提供安心出遊新選擇。」





以登玉山為例，玉山主峰標高3,952公尺，被譽為東亞第一高峰、台灣屋脊，主峰視野遼闊，可俯瞰壯闊山景及絢麗日出景觀，且為新手友善的百岳之一，可說是台灣人的人生必挑戰清單事項之一，更是奧丁丁體驗長期熱銷登山行程，全程由專業高山嚮導領隊，從交通接送、伙食、山屋安排、出發前住宿、抽籤、揹工等，皆可依山友需求提供客製化服務。

不僅登山小團夯，包船出海更蔚為旅遊新風潮，奧丁丁體驗於第二季推出龜山島牛奶海包船行程，提供多款遊艇船型及彈性人數選項，行程上線不到一個月，牛奶海遊艇包船業績較去年同期成長1.5倍，更成為三月底迄今平台最熱銷行程之一。紀怡伶分享：「牛奶海包船行程提供多樣化方案，包含八種不同船型—歐式雙層遊艇、英倫風情快艇、法式重型帆船、美式派對雙體遊艇等，彈性包船人數1-21人，每人最低2,000元起，更依船型提供香檳、音樂派對、冷氣房等設備，以及專業船拍、水攝、空拍、SUP等水上活動客製化服務，適合親朋好友成團出遊，遠離人群體驗私人派對時光並享受水上活動，推出至今無論詢問度或買氣都仍持續攀升。」

奧丁丁揪你推薦五大「宅度假」特色包棟旅宿

奧丁丁揪你主打各具特色的包棟旅宿，推薦民眾來趟安心、無陌生接觸的宅度假。圖／奧丁丁提供

本土確診數於四月底突破每日一萬例，奧丁丁集團資料科學部資深AI工程師陳振瑋表示：「儘管國旅市場從年初至今承受疫情壓力，特別的是，根據奧丁丁區塊鏈旅宿管理服務OwlNest統計數據顯示，今年以來大空間旅宿房型的住房率仍優於去年上半年三級警戒之前，平均住房率與平均每房收入亦高於2019年疫情爆發前，顯示隨著疫苗施打率提升與普及、確診案例多為輕症的情況下，不少民眾仍選擇維持原訂計畫安排出遊，並傾向選擇大空間房型及包棟型態旅宿，以此減少陌生接觸。」

鎖定國人出遊新常態，奧丁丁揪你精選全台眾多間包棟旅宿—涵蓋異國風情與質感設計的度假Villa、具多元遊樂設施的親子旅宿，以及附設泳池、KTV等設備的獨棟旅宿，並推出全平台不限房型累積五晚享第六晚半價，累積八晚享第九晚免費的住宿回饋方案，Premium鑽石會員額外再享95折優惠。

奧丁丁揪你業務經理蔡宛芷表示：「考量到民眾於疫情下安心出遊需求，我們嚴選多間極具特色風格的包棟旅宿，無論是三五好友、親子出遊都很適合來一趟宅度假，獨享大空間與各項娛樂設施，在旅宿內盡情放鬆玩樂，安全又安心。」

蔡宛芷分享本土疫情爆發迄今旅遊市場現象，「根據奧丁丁揪你後台數據，三月底至今仍持續接獲旅宿訂單，更涵蓋不少包棟需求，顯示民眾於疫情期間仍有出遊意願，當中以宜蘭、新北、台南為最熱門旅遊縣市，其中宜蘭、新北多以海景旅宿為主，台南則以特色老宅最受歡迎。對此，奧丁丁揪你特別推薦五家各具特色的包棟旅宿，提供民眾出遊參考，與親友共享寬敞舒適、零陌生接觸、不受打擾的安心住宿。」

近年來龜山島海底溫泉噴發較往年更為活躍，湧出的海水彷彿染上牛奶色調，成為近兩年熱門國旅地點，可在平靜水域進行水上活動，奧丁丁體驗推出牛奶海包船行程，提供美式運動快艇、歐式雙層遊艇、英倫風情快艇、法式重型帆船、美式派對雙體遊艇、南洋風情快艇、飆風運動快艇、悠閒激動快艇共8種船型，可依個人需求安排SUP、香檳、海上KTV、浮潛、自潛、空拍、水攝、毛孩共同出航等娛樂設施與活動，適合好友或家人包船出海狂歡，享受遠離人群、無陌生接觸的派對時光，為奧丁丁體驗今年夏季最熱銷的水上行程之一。