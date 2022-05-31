一年四季泡好湯 高雄花季飯店6月住宿祭雙重優惠

文/葉圳轍

一年四季泡好湯；位於高雄田寮的花季度假飯店，得天獨厚，擁有稀有的百年天然湧泉-「碳酸氫鈉」冷熱原湯，俗美人湯，一年四季都可泡好湯。時序進入泡湯淡季，該飯店祭出住宿雙重優惠，活動至6月底止，聰明消費者可多加把握。

花季度假飯店表示，新潮流的養生觀念，一年四季都是泡湯日，春夏泡冷泉，秋冬泡溫泉，常泡湯對增強免疫力及美膚都很有幫助。該飯店的「碳酸氫鈉」天然湧泉，源自日治時代，為無色無味低溫中性碳酸泉，平均水溫為22度，經過加熱，讓旅客春、夏、秋、冬四季都能挑選合適的湯泉溫度，盡情享受天然湯泉的美肌SPA。

花季飯店裸湯-出雲風呂實景。圖/花季度假飯店提供

花季度假飯店期盼疫情早日解封，全民努力拼經濟，因此特別推出6月限定優惠，一泊二食住宿專案，下殺46折只要6,999元，第一重免收假日差價，第二重每房加贈$1,000元住宿抵用券(次回使用)雙重優惠；不住宿的朋友可到花季享用美食，6/30前食堂與覓堂餐飲全面8折優惠。

花季度假飯店雖隱身於高雄田寮山巒綠林中，但鄰近有月世界、大崗山生態園區、佛光山景點，離台南及高雄高鐵站只要20~30分鐘車程，國三田寮交流道下只要3分鐘，交通便捷。

花季飯店巧月客房實景。圖/花季度假飯店提供

花季度假飯店面積達7,000坪，園區種植了上百種植栽，漫步園區百年玉蘭老樹與含笑不時飄來暗香，不同的季節來到花季，除了賞花，空氣間總會瀰漫著各時節不同的芬芳香氣。

花季度假飯店說，善待自己的身體就是對自己最好的投資，對該飯店住宿優惠有興趣的朋友，可以上官網或臉書粉絲團查詢，或電(07)6362288轉訂房組洽詢。