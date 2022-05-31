大同寶寶icash 2.0限量黃金書禮盒首發

大同公司與愛金卡再度合作，翻轉人們的想像，即將重磅推出「大同寶寶金色限定版icash2.0」，包含「特別版」及「眨眼版」，還有獨一無二，絕無僅有的傳世黃金書禮盒，以滿足公仔收藏控。

2021年首次發行「大同寶寶icash2.0」，甫一上架隨即秒殺，市面上一「寶」難求，許多粉絲來不及購買而紛紛上網敲碗跪求再次發行，為了彌補粉絲的缺憾，愛金卡公司特別搭配博客來會員日，獨家推出胸前編號103的「大同寶寶金色限定版icash2.0」，預估再將造成搶購熱潮，上次向隅的粉絲們，這次可要把握機會，快速行動！

「大同寶寶金色限定版icash2.0」搶購攻略。

「大同寶寶金色限定版icash2.0」共推出「特別版」及「眨眼版」兩款造型，除了單包裝，大同寶寶也首度「出書」，特別規劃以黃金書為設計主題的「大同寶寶icash2.0金色限定組」造型禮盒，內含特別版、眨眼版兩款各一個，為大同寶寶問世逾50年來首次發行，十足珍稀、極具收藏價值，粉絲們可細細品味。

對於即將到來的搶購熱潮，愛金卡公司表示也做了十足準備，特別開放線上與實體通路，包括博客來網站、OPEN POINT APP、7-ELEVEN全台門市，以服務廣大熱情的粉絲們。