交通部航港局行銷藍色公路鼓勵民眾搭乘

受新冠疫情影響之下，離島旅遊成為大家渡假放風的首選，交通部航港局自去年9月推出2021海運好行護照「在藍色公路 海FUN您的玩心」，以搭乘交通船開啟旅遊新視角，整合在地觀光、住宿、體驗及交通等，推出多款船遊優惠套票行程任君選擇，用懶人包行程輕鬆親海近海。活動期間透過電子集章活動，以及活動三大獎iPhone13、iPhone12、gogoro viva mix等獎品，增加出遊樂趣，留下美好回憶。本次活動截至今年四月，已吸引超過14萬名活動參與人次，並在5月12日由交通部航港局航務組組長擔任頒獎人，特別邀請得獎者前來領獎並分享交通船帶來的旅遊體驗。

邱先生獲得gogoro電動機車獎。

抽中gogoro電動機車的邱先生，與朋友兩人一起相約去從沒去過的馬祖，跳島的行程讓他們對於馬祖的印象十分強烈，在每一個島間體驗了許多不一樣的船，有南北之星、東海明珠，在疫情之下馬祖交通船帶領著他們一起遨遊大海當中，讓邱先生還是意猶未盡，而在抽到本次最大獎之後，於頒獎現場直呼太不敢相信了。

陳小姐獲得phone12獎。

另一位抽中I phone12的陳小姐則是跟全家人一起經由旅行社的安排，進行一次難忘的生日旅行，在台東到蘭嶼的旅遊當中搭乘金星8號與綠島之星帶領他們觀賞美麗的海洋，是他們這次生日旅行最大的目的，而得知本次抽到大獎後也開心的說『這是他最開心的一次生日了』頒獎當天開心到無法言喻。

2021海運好行護照「在藍色公路 海FUN您的玩心」活動已圓滿結束，感謝大家的熱情參與，再次恭喜得獎民眾，希望美好的船遊體驗成為藍色公路的口碑，並號召更多親朋好友共同體驗海洋之美。未來交通部航港局將持續推動藍色公路船遊觀光，透過多元的交通船選擇，繼續帶領大家暢遊離島風情。在這裡搶先預告，航港局近期將推出藍色公路品牌相關推廣活動，請大家持續關注「交通部航港局」臉書粉絲專頁。