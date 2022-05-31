搶攻宅家美食商機 台北老爺推出外帶美饌新品優惠

外帶全系列滿額享9折 雪藏蛋糕5月底前特價回饋

隨著疫情升溫，近日掀起一波超高買氣的外帶外送餐點。台北老爺酒店推出2022新品、菜色再升級，如適合小家庭「多人分享餐」新增西式海陸雙冠組合，冷凍餐包「即食行熱美味餐」也新增道地港點、滋補湯品等多元選項，搶攻宅家囤貨市場。

另外也針對「外帶外送」推出加碼優惠，6/15前購買外帶外送全系列商品，不分品項可享滿額9折外；5月底前外帶外送「北海道雪藏長條蛋糕」可享約7折特價。

小家庭福音、全新西式多人分享餐

台北老爺外帶美饌餐點多達10餘種，包含為外食族、上班族量身訂製的「獨享元氣餐盒」，還有多人共享餐，如三菜一湯中式套餐、先知鴨套餐。口味橫跨中西日，還提供取餐前一小時電話訂購及免下車餐來速貼心服務。

台北老爺全新西式「多人分享餐」推出2款，每份1,680元。圖／台北老爺酒店提供

自推出後，「港式燒臘三寶飯」、「香煎鮭魚佐松露野菇醬」、「綜合壽司盒」、「港點九宮格」為排行榜熱銷款，近期外帶陣容再推陳出新，新增2款西式四人份分享餐「豬肋排分享餐」、「鮭魚分享餐」，每份1,680元起，含海陸雙冠王主菜及兩份異國料理、再搭配一份主食及湯品，為家裡餐桌帶來不同體驗及新火花，居家可享有五星儀式感。

台北老爺「獨享元氣餐盒」為上班族、外食族量身訂製的健康外帶餐盒，其中港式燒臘三寶飯銷售第一且受民眾喜愛。圖／台北老爺酒店提供

口味選擇多更多 即食行熱美味餐

繼2021年台北老爺所推出的全新冷凍餐包系列「即食行熱美味餐」，因方便儲存及加熱食用特性受到消費者熱烈歡迎。今年主廚再度精心研發推出6款新品，包含滋補湯品「剝皮辣椒雞湯」、「菜脯香菇雞湯」、甜湯「銀耳燉桃膠」；地道港點「珍珠糯米丸」、「鮮蝦花枝餅」及配飯必備「打拋豬五花」。飯店主廚採用新鮮食材製成且嚴格衛生把關，再以急凍完美保留其湯頭精華及菜色美味，消費者宅在家簡單加熱後即可食用，五星品質享受不打折。

外帶外送滿額享9折 雪藏蛋糕限時特價

台北老爺外帶餐點除提供鹹食選擇外，消費者亦可透過線上訂購「老爺烘焙坊」蛋糕、麵包，從吐司、牛軋糖到蛋糕。為感謝民眾支持，即日起至5月31日止，除針對「北海道雪藏長條蛋糕」推出限時特價，回饋每條399元(原價560元)。6/15前，凡線上訂購、外帶外送，包含個人餐盒、分享餐、冷凍餐包及烘焙坊糕點，不限品項，每單筆訂單滿500元，可享9折優惠，讓民眾宅家防疫三餐免煩惱，輕鬆享受更多美味及好康優惠。詳情可查詢官網：www.royal-taipei.com.tw