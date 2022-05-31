「自煮防疫」享新鮮 歌林一級能效變頻電冰箱新上市

新冠疫情的反覆起伏，讓民眾開始與病毒共存，不管是提升防護或是增強自身抵抗力，都成為全民共同課題，其中「自煮防疫」也是大家最關注的重點之一。炎炎夏日，自煮防疫要如何食得健康又安心、食得新鮮又美味？工欲善其事必先利其器，歌林準備好一系列保鮮妙招，讓民眾顧好健康、防疫功夫再升級。

炎熱的天氣，最怕辛苦採買的食材無法妥善保存，歌林全新一級能效變頻電冰箱(KR-258V03)，不僅具有新能源效率一級，榮獲節能標章、MIT標章，並採用環保冷媒，節能省電還能兼顧環保。無邊框的門板設計，簡約精緻，可自然融入櫥櫃，符合居家美學要求，門外觸控式溫控設計，不須開門即可調控溫度，急速冷凍模式，迅速鎖住食材營養。同時還有Ag銀離子抗菌防護，使冰箱處於清新、乾淨的環境。擁有579公升大容量，配置有可調式強化玻璃層架，依照需求，自由調整層架間高度，承重耐用，完美應變各式食材儲存，不管是鮮藏肉類、生鮮蔬果或美味飲品，通通交給歌林變頻電冰箱。



歌林臥式冷凍櫃，100公升容量剛剛好搭配家庭的額外冷凍需求，內置LED照明燈及活動式置物架、照明。 圖/業者提供

除了冰箱的冷凍空間，還可以依照家庭空間需求，歌林臥式冷凍櫃(KR-110F05)，可冷凍、冷藏一機兩用(兩種功能需切換，無法同時使用)，細閃銀外觀設計，可輕易搭配各式居家裝潢空間，讓整體環境看起來清爽又潔淨；100公升的容量，剛剛好適合家庭的冷凍保鮮需求。冷藏溫控段數5段(約0°C、2°C、4°C、6°C、8°C)，冷凍溫控段數6段(約-12°C、-14°C、-16°C、-18°C、-20°C、-22°C)，從大賣場買回的各式食材，都能視家庭需求切換，可以節省許多採買時間，也能吃得安心有變化，餐餐都美味又營養。

歌林隨行杯冰沙調理機，一機多用，居家外出都方便。圖/業者提供

另外酷熱的夏天，飲料一杯接一杯，把飲料改成自己鮮打的蔬果汁，營養美味又兼顧健康。歌林隨行杯冰沙調理機(KJE-MN513)有500W馬力、轉速23000RPM，可輕鬆擊碎冰塊打出冰沙；食品級301不鏽鋼刀頭，堅硬耐用，並配有四刃立體刀頭、一字型研磨刀頭，搭配多用途研磨杯，咖啡豆、花生、香料等硬食材均適用，可滿足多種使用需求。 調理機、隨行杯、研磨杯三合一，杯身皆不含雙酚A，使用更安心，調理杯上蓋拆下即是量杯，刀座均為可拆洗式防漏矽膠圈，好拆、方便清潔，不僅輕巧，還可使用隨行杯將打好的蔬果汁隨身帶著走，攜帶超便利。