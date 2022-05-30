舞鈴劇場【生命之光】榮登藝術節之都

【生命之光】榮登藝術節之都，為台灣眾藝術家成就最有力量的夢想

《生命之光》是舞鈴劇場創辦人劉樂群先生在疫情嚴峻下以原創《VALO首部曲-阿米巴》發展創作出藉以勉勵團隊35周年跟觀眾面對疫情期間的劇作；演出透過人、鈴、線、音樂及圖騰交織而成的協奏曲一起帶領觀眾找到屬於自己的生命之光，並宣告勇敢面對艱困、莫忘初心的處境，該劇成為台灣民眾在2020年疫情艱難中一股安定、溫暖人心的力量。如今該作品又受邀於愛丁堡藝穗節台灣季演出，不僅顯示出國際藝壇對舞鈴劇場的肯定；更是舞鈴劇場首度帶領台灣眾多頂尖演出藝術家展開首次為期一個月內21場演出的挑戰，共同將《生命之光》獻給愛丁堡藝穗節75周年，在全球面對疫情病毒共處之際，成為與世界分享生命初心的最有力量的夢想劇作。

【藝秉初心，深耕台灣放演全球】越大的夢想，越需要行動來證明

舞鈴劇場深耕台灣35年，堅持台灣原創、也凝聚了一群台灣優異的表演藝術家與技術人員來參與製作。今年舞鈴劇場獲選代表臺灣參與愛丁堡藝穗節，以臺灣文化底蘊滋養的作品，終於有機會讓世界看見。

但，前進愛丁堡演出有許多困難與挑戰需要面對。不僅是為了呈現好的演出品質展現台灣驕傲，更是為了讓更多的台灣優異的表演藝術家有機會登上國際舞台。

然而，不僅文化部補助有限，遠不足以支應團隊前往愛丁堡一個月的生活與工作費用。眼下台灣疫情雖處於趨向共存，許多團體都選擇停演來止損，但舞鈴劇場仍堅持走完台灣既定的巡演。對此，舞鈴劇場創辦人 劉樂群先生表示，舞鈴劇場不只節目要做好，更要在艱困時刻照顧好所有團隊成員，就算現在演一場賠一場，不管多艱困，這就是一個劇團大家長應當的責任，因此我們感謝過去、現在，甚至未來每個走進劇場的觀眾，因為有你們的支持與喜愛，我們才能堅持往前走。

舞鈴劇場的能力不大，在這條勇敢做夢的路上，我們誠摯地邀請您，此刻請與舞鈴再一次攜手讓世界看見臺灣的驕傲，一起把台灣最頂尖的表演藝術家送進國際藝術節之都，一起在國際舞台上展現台灣的「生命之光」。

【關於舞鈴】

舞鈴劇場成立於一九八六年，擅長運用藝術與科技的強大能量，把舞蹈、音樂、傳統、智能與浮空投影科技融合一起巧妙呈現，打造出世界獨一無二的舞鈴秀，也創造出融合音樂、舞蹈、新馬戲、運動、視覺多媒體的新藝術表演。

一直以來更被譽為台灣的太陽馬戲團，在創辦人劉樂群立志打造台灣品牌，不僅曾婉拒太陽馬戲團的併購，更是堅持將世界級的表演留在台灣。為了讓這個夢更實際，創辦人劉樂群直接將演出推向臺北流行音樂中心，成為台灣第一個在北流首演的本土舞台音樂劇劇團。

舞鈴劇場相信每個人都可以從一個非常單純的夢想開始，一個人的力量很小，但是努力終將被看見，當聚集更多人的力量時，就可以成就最有力量的夢想。