瓜地馬拉美食深入全台19景點 推廣道地小吃

瓜地馬拉為台灣在中美洲建交歷史最久的友邦，幾天前才在WHA會議發言支持台灣加入世界衛生大會，⾃1960年與台灣建交至今，外交與經貿往來不斷。今（2022）年4月起以「中美洲友邦胖卡餐車」巡迴台灣各大縣市景點，5月29日在台北市兒童新樂園劃下句點，在天氣轉晴的週末假期，帶來熱烈的中美洲風情。

在兩個月環台期間，瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處合作推出「鮮蔬熱狗堡（shuco）」、「檸檬漬鮮蝦（ceviche）」、咖啡與黑檸檬茶等瓜地⾺拉經典小吃，將白蝦與酪梨等瓜國道地食材入菜，以美食胖卡餐車深入全台13個縣市、19個景點，讓超過2,500位台灣民眾更瞭解友邦瓜地馬拉。

5月29日在兒童新樂園舉辦的終場活動，中美洲經貿辦事處廖鴻達主任除親⾃到場，發送瓜地馬拉美食與異國特色禮品，瓜地馬拉留台學生更帶來三組精彩民謠表演，以被譽為「瓜地馬拉第⼆國歌」榭菈胡之歌，帶給台灣朋友悠揚優雅的瓜地馬拉風情。

瓜地馬拉大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）表示，鮮蔬熱狗堡就是瓜地馬拉版的潛艇堡，雖然不是華麗大餐，卻是與朋友出遊最常共享的點⼼，也象徵瓜地馬拉與台灣分享真摯友誼。留台學生Nadia、Youko與Javier則表示，瓜地馬拉街上隨處可見販賣鮮蔬熱狗堡的攤販，是廣受喜愛的國民美食；以豐富香料醃漬而成的「檸檬漬鮮蝦」，則是夏天與朋友⼩酌開胃的爽口小吃。

中美洲經貿辦事處廖鴻達主任提及，瓜地馬拉不僅有咖啡，更有豐富的飲食文化與佳餚。這次胖卡餐車行造訪台灣各大鄉鎮，將中美洲文化與美食送到台灣民眾面前，希望讓國人更親近中美洲友邦，對中美洲友邦產品的好感度也能越來越高。

在台灣非常稀有的瓜地馬拉美食，吸引曾旅居瓜地馬拉的台胞，全家專程到兒童新樂園捕捉野生胖卡，回味在瓜地馬拉居住時最懷念的味道。

第⼀次吃到瓜地馬拉小吃的台灣民眾更說，口感似沙拉的檸檬漬鮮蝦清爽開胃、淺培咖啡口感順口並帶有尾韻花香，期待將來有機會買到更多瓜地馬拉食材入菜。台灣朋友大飽口福之際更加深認識瓜地馬拉文化美食的樂活浪漫，透過胖卡餐車發揮軟實力拉近兩國人民的距離，推進國民外交。

台瓜FTA自2006年生效後，瓜地馬拉食品在台灣市場銷售成果豐碩， 其蔗糖及咖啡各佔台灣每年總進口量的第⼆大及第五大國。這次瓜地馬拉胖卡餐車推廣的瓜國食材中，白蝦近年銷台成長率為中美洲國家第⼀名、酪梨更超越其他美洲國家市佔第⼀、咖啡更佔台灣市場消費量的12%，尤其瓜國專門栽種國人最喜愛的阿拉比卡咖啡⾖，這20年間在瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處的推廣之下，瓜國進口咖啡從603袋（每袋60公⽄）逐漸累積到53,731袋，成長89倍。台灣作為瓜地馬拉咖啡出⼝市場的亞洲新興樞紐，堅實邦誼將再度推動深度貿易共創雙贏。