電商平台「鮮拾」618購物節5月30開跑

疫情延燒至今，民眾深居簡出的新生活型態讓宅經濟持續發威，在家網購成為補充物資的最佳方案。統一企業集團旗下電商平台「鮮拾」5月30日起推出618購物節，祭出超殺優惠，從生鮮食品、日常用品、美妝保健到3C產品，每日推出不同熱銷品類商品下殺驚爆價，再搭配站上折價卷、購物金、免運等優惠，滿足民眾居家生活所需，讓消費者在疫情期間盡情享受無法隨心所欲上街血拼的慾望。

鮮拾618購物節5月30日至6月19日為期21天，「0元瘋搶一折up」活動推出「0元商品天天搶」與「限拾搶購 真·5折特賣」專區，每日10點，限量推出0元搶購商品；包括Tefal特福全新鈦升級爵士系列24CM不沾深平鍋、Oatly咖啡師燕麥奶6入組(1000ml/瓶)、La Roche-Posay理膚寶水 B5全面修復霜(100ml) 皆以0元出售。

鮮拾618購物節，精選商品限時限量「下殺5折」與「0元搶購」。圖／鮮拾提供

「鮮拾」在每日12點、16點、20點，精選3項熱銷商品下殺5折優惠價回饋給消費者，必搶商品有iPhone 13 128GB 定價25,900元，對折只要12,950元；任天堂Nintendo Switch主機電力加強版 5折僅4,890元；SK-II青春露 230ml僅1,999元價格直逼開架醫美品牌。

除此之外，還有「618/1688/6188/16888」均一價專區，各式熱銷爆品挑戰全網最低價，眾多知名品牌聯手打造史上最殺的優惠價滿足民眾網購需求。

「618/1688/6188/16888」均一價特惠專區，各式熱銷爆品挑戰全網最低價。圖／鮮拾提供

「鮮拾」在21天的活動期間，不僅每日限量發放優惠碼，消費滿1688折168元、滿5000折500元；若使用LINE Pay付款，滿額最高可回饋10% LINE POINTS。平時滿399免運更升級成每日Happy Hour 18:00-19:00不限金額免運費！訂單滿618元還可登記參加「鮮拾幸運金條1台錢」抽獎，市值$8,888。

6月10日至6月19日食品類加碼滿618折50元，滿1500抽3M鈦金屬料理剪，活動最後四天再追加滿2688折300元的優惠碼發放。6月18日當天最後加碼全站不限金額購物金20%送！諸多優惠大放送，民眾可趁著618當天清空購物車搶優惠。

618購物節當日再加碼送20%購物金。圖／鮮拾提供

「鮮拾」618購物節：https://bit.ly/3z0IW5g

「鮮拾」LINE官方帳號：https://lin.ee/8yQ4uBk

「鮮拾」Facebook：www.facebook.com/10marttw