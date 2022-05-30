大葉高島屋 GU新櫃強勢登場

天母大葉高島屋越來越年輕！繼引進日系連鎖迴轉壽司品牌「壽司郎」、連鎖鍋物名店「藏王極上鍋物」後，無懼疫情，積極持續完成各樓面區域改裝，趕在端午前夕完成改裝的首發品牌包含5月26日運動服飾大廠「NIKE」旗艦店，以及5月27日正式開幕的新櫃「GU」。不只如此， EDWIN、LEVIS、BOBSON、BLUE WAY、GIORDANO等休閒服飾大牌，ADIDAS旗艦店、SKECHERS、PUMA、NEW BALANCE、K-SWISS、LE COQ SPORTIF等知名運動服飾，與嬰童區和女裝區等合計25家，也趁此預告在5月底至6月中旬陸續揭幕，不論是REOPEN或新櫃皆祭出最低5折起優惠或獨家滿額禮吸客。同時，至6月8日於12樓活動會館舉行〔流行女裝聯合特賣會〕祭出最低1折起優惠。大葉高島屋表示，整體改裝幅度較去(2021)年增加3成，看好強勢新櫃與樓面改裝帶來的新氣象，預估較上月成長至少5成。

攜手在地名店、人氣插畫家共同打造開幕七大好禮回饋天母人

天母人引頸企盼的日本流行時尚服飾品牌「GU」，大葉高島屋店首三日的開幕好禮，包含收藏控瘋搶的獨家限量滿額禮〔GU大葉高島屋啤酒對杯〕、〔GU質感皮革迷你捲尺〕、〔GU設計口罩〕，憑百貨當日餐飲發票來店送〔GU資料夾〕，每日兩場Time Sale精選商品99元起限時購，12歲以下小朋友來店送〔GU氣球〕；以及開幕當天限定企畫，像是前100名來店早安歡迎禮-天母人氣咖啡店〔Goodman Roaster冷萃咖啡〕與話題麵包店〔穀嶼紅豆麵包〕乙組、單筆滿千元享人氣插畫家「一事吳陳」現場似顏繪(限10位)。另外，大葉高島屋卡友、雙北與外國居民憑證再享單筆結帳95折優惠，至6月2日開幕慶期間，更有精選多款夏季熱門的男、女、童、嬰幼兒裝推出超值優惠。

打著比UNIQLO價格更親民的同集團姊妹牌「GU」，自2014年進軍台灣，包含大葉高島屋店在內，迄今全台18家門市。GU表示，看準天母多元文化融合生活圈，除了提供各年齡層的齊全服飾，為滿足當地高比例的家庭客群，特別以天母棒球場為靈感，打造專屬的「親子同樂專區」，讓一家大小都可以盡情放鬆享受購物樂趣。活動詳情請見GU官網或大葉高島屋官網與粉絲團。

※GU開幕線上DM：https://reurl.cc/YvYj9D