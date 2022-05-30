台中港酒店打造全新兒童遊戲室 開幕期間只要「銅板價」

為迎接暑假國旅旺季，台中港酒店特地斥資打造全新兒童遊戲室，搶攻親子市場。除了小朋友愛不釋手的親子主題房，還有專屬兒童遊戲區、SWITCH遊樂間等，飯店也將不定期舉辦寓教於樂的晚安故事時間，吸引家長帶孩子作伙來放電。

台中港酒店「FUN世界」遊戲室造型球池。圖／台中港酒店提供

鄰近台中三井OUTLET的親子友善飯店台中港酒店，全新親子遊樂空間「FUN世界」以全新樣貌與大家見面。FUN世界打造一個專屬親子的遊樂世界，讓爸媽可以放心、安心，小朋友可以好好盡情玩樂。遊戲區涵蓋露天及室內玩樂區，寬敞明亮的遊樂空間，讓孩子欣喜若狂、玩得盡興！全新遊戲室結合在地風情打造船身造型球池並於遊戲室牆面上結合週邊景點，不只能夠拍照打卡還可以盡情玩樂，眼尖的小朋友們還可以發現遊戲室中隱藏許多台中港酒店新寵兒「海鷗」，可愛吸睛的場景讓小朋友直呼好像在海上開船，徜徉在巨大的藍色泡泡中絕美夢幻造型球池，讓小朋友沉浸在有如童話般的世界裡。

台中港酒店「FUN世界」遊戲室超市扮家家酒。圖／台中港酒店提供

位於台中港酒店5樓FUN RUSH，擁有超吸睛的各式造型電動車讓小朋友們欣喜若狂外，還有多種DIY體驗課程可以參加，凡於2022/6/1至2022/6/3期間，不分大人小孩入場只要$60元銅板價(兒童票原價$150元)，活動期間還另加碼贈經典爆米花乙份，以銅板價即可享受夏日親子歡樂時光。

台中港酒店官網：www.tchhotel.com。