鴻元生技屹立近半世紀 「純天然」產品具高指名度及知名度

民國63年創立、營運至今近半世紀，以「梔子系列天然色素」及「天然精油」兩條產品線行銷國際的鴻元生技，獲ISO 22000 、HACCP、KOSHER、HALAL等國際品質認證，並獲金手獎等獎項肯定，​​​​​​​​​​​​​​名列台灣大型企業5000大排名。該公司產品近半世紀以來「純天然」的堅持及宗旨，深受肯定及青睞，並與彰化師範大學、弘光科技大學、中國醫藥大學、中山醫藥大學、中國生產力中心等協同合作，確保品質的完善、為產品創造更高的​​​​​​​價值，在國際相關產業中，享有極高的指名度及知名度。

鴻元生技「梔子系列天然色素」產品。圖／許俊揚攝

鴻元生技總經理謝旺熾表示，梔子可說是上蒼賜給地球極為偉大且珍貴的植物，一顆梔子果實經高端技術萃取後，可以產出4種天然顏色，以這4種顏色為基調，再進行比例調和，則可產生十數種顏色，可以符合所有廠商對於天然色素顏色的要求，因此獲得國內外對於食品及食安要求極為注重且把關嚴格的食品大廠、烘培業者、酒廠、飲料廠、保健食品廠等眾多廠商採用。

對於初始會開始投入「梔子系列天然色素」產品的研發生產契機，謝旺熾說，民國65年時，接獲日本廠商的委託，於是召集組成專業且優秀的天然色素研發團隊，開始鑽研於天然黃梔子色素的​​​​​​​開發、萃取和精製製造，於民國72年時，以「采鴻」品牌正式推出梔子黃色天然色素，99年推出梔子藍色天然色素，107年研發推出梔子紅色天然色素，而令人興奮的是，該公司於去年（110年）8月研發出梔子黑色天然色素，可說是梔子天然色素研發的一大突破。

謝旺熾表示，梔子黃色、藍色、紅色天然色素，大部分都是食品、烘培等業者所使用。以該三原色為基底，如黃色加藍色，可調配出綠色；紅色加藍色，可調配出紫色；紅色加黃色加藍色，則可調配出橙色及棕色等，色彩調和極具變化；若顏色無法滿足客需或客戶無法精準掌握調配比例，該公司亦可依客戶需求提供客製化產品。而該公司研發的一大突破、最新研發出的梔子黑色天然色素，除了食品等業種之外，更可使用於工業如紡織品染色、染髮劑、塗料配色、油墨、印刷等產業，因其純天然的屬性，將可減少甚至斷絕工業化學產品對人體及對地球所產生的危害。目前鴻元生技所收購的黃梔子果實，是與台灣農民契作，再輔導種植，由該公司全數收購，為台灣的農業盡一份心力。

有鑑於全球對於食品安全的日趨重視，天然食用色素的全球銷量於2011年第一次超過了人工合成材料，顯見全球對於天然與健康的訴求意識日益提升，可預期的，天然色素將是未來的主流產品。

鴻元生技「BrezNu碧森妮」天然精油產品。圖／許俊揚攝

而關於「天然精油」產品，鴻元生技品牌行銷總監謝雅雲表示，該公司於該產品的精煉加工生產至今亦將半世紀，主要有薄荷油、香茅油、樟腦油、檜木油、以及可說是獨家研發生產的「牛樟精油」等天然精油產品。近半世紀的研發經營，可說是台灣數一數二有能力調配天然精油的製造商，也是早期就具有品質分析能力的廠商。謝雅雲說，當年鴻元生技創辦人謝炳欽，一生熱愛天然植物的研究，一步步鑽研及探討，為了追求最天然的產品原料，花費畢生精力，還遠至國外種植相關草本植物。在天然精油的研發生產，從天然植物的萃取到精製分餾，除了專業設備的投入及專業人員的培育，一路走來，堅持追求天然、無毒、無害、安心的產品，深獲日本香料龍頭大廠的青睞。這樣的堅持，屹立至今40多年，可說是該公司永續經營的生存之道。

謝雅雲說，近半世紀以來，該公司天然精油產品均以外銷為主力，有鑑於這樣的好商品應與更多人分享，因此，於2020年成立精油品牌「BrezNu碧森妮」，積極開拓台灣及其他尚未觸及的市場，除為台灣天然精油產品另闢新路之外，也希望MIT的優質產品可以更廣為人知，成為另一項「台灣之光」。

網址：www.dayspring.com.tw及www.breznu.com。